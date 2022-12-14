Врач рассказала, какие продукты реально помогают печени

Печень — орган особенный. Хотя бы потому, что тему его «лечения» максимально удачно смогли окучить рекламщики и фармкомпании. Кто из нас не видел рекламу всевозможных БАДов и гепатопротекторов, которые якобы поддерживают нормальную работу печени? Хотя эти препараты на самом деле ни от чего не защищают. Но зато есть продукты питания, реально помогающие печени. Что это за еда, рассказала врач-гепатолог Мария Арапова.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Арапова подчеркнула, что популярные ныне БАДы для «лечения» печени никак не влияют на состояние органа и не защищают его. Полезные для печени вещества можно получить из пищи. Бывают случаи, когда человек в силу каких-то причин не может изменить свой рацион. Тогда врач ему выписывает специальные витамины и добавки.

«Чистить» печень БАДами и витаминами для профилактики бессмысленно, отметила врач. А в некоторых случаях — ещё и опасно, потому что многие биодобавки токсичны.

Реально полезны для печени морковь, корнеплоды, листовая зелень, сухофрукты, оранжевые фрукты и овощи. Все они богаты витамином А. Восстановлению клеток печени помогает и витамин Е. Он содержится в яйцах, сыре, твороге, пророщенной пшенице, льняном, тыквенном и соевом маслах.

Также для печени крайне важны витамины группы В. Поэтому человеку нужно есть орехи, отруби, гречку, творог, сметану, мясо, зелёный горох, белокочанную капусту и т. д. Из напитков подойдёт молоко.