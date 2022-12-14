Диетолог Елена Соломатина рассказала, чем грозит для людей переедание мандаринов. Об этом сообщает "Лента.ру".

По словам Соломиной, съедать нужно не больше четырех мандаринов в день, чтобы употребление было не за один присест. Однако эксперт отметила, что это правило не едино для всех.

"Но это как средняя температура по больнице, то есть все индивидуально: кто-то и больше съест, и ничего страшного, а кому-то и двух будет достаточно" Елена Соломатина Врач-диетолог

Соломатина отметила, что большое количество мандаринов, попадающих в организм, может стать причиной высыпаний или аллергии. Она отметила, что большинство людей, которые сталкиваются с аллергией на цитрусовые, получают ее из-за переедания мандаринами.

В мандаринах также содержится много клетчатки, что может стать причиной метеоризма и вздутия у людей, которые раньше не употребляли много клетчатки. Употребление мандаринов также опасно для людей с болезнями ЖКТ: гастритом, панкреатитом, язвой и другими. Дело в том, что в цитрусовом содержится много кислоты, которая может вызвать изжогу или обострение заболевания.