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2 часа назад

Диетолог Соломатина: переедание мандаринами опасно для людей с болезнями ЖКТ

Мария Каткова
Елена Соломатинаэксперт

Диетолог Елена Соломатина рассказала, чем грозит для людей переедание мандаринов. Об этом сообщает "Лента.ру".

По словам Соломиной, съедать нужно не больше четырех мандаринов в день, чтобы употребление было не за один присест. Однако эксперт отметила, что это правило не едино для всех.

"Но это как средняя температура по больнице, то есть все индивидуально: кто-то и больше съест, и ничего страшного, а кому-то и двух будет достаточно"
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Соломатина отметила, что большое количество мандаринов, попадающих в организм, может стать причиной высыпаний или аллергии. Она отметила, что большинство людей, которые сталкиваются с аллергией на цитрусовые, получают ее из-за переедания мандаринами.

Мандарины: польза и вред, сколько их можно есть

В мандаринах также содержится много клетчатки, что может стать причиной метеоризма и вздутия у людей, которые раньше не употребляли много клетчатки. Употребление мандаринов также опасно для людей с болезнями ЖКТ: гастритом, панкреатитом, язвой и другими. Дело в том, что в цитрусовом содержится много кислоты, которая может вызвать изжогу или обострение заболевания.

Ранее сообщалось, что в Роскачестве рассказали, как правильно выбирать мандарины.

Еда,Видео,Елена Соломатина,
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