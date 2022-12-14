Диетолог заявила о пользе красной рыбы в борьбе с ожирением

Диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко отметила полезные свойства красной рыбы. По словам врача, ее следует употреблять для профилактики многих заболеваний.
В беседе с представителями СМИ российский медик подчеркнула, что красная рыба богата полезными микроэлементами и несет огромную пользу организму. Как отметила Лазуренко, активные и полезные жиры Омега-3 в составе этого продукта помогают в профилактике многих серьезных заболеваний, передает издание "Вечерняя Москва".
– Полиненасыщенные жирные кислоты являются питательным энергетическим материалом. Также этот продукт снижает воспаление. Ни для кого не секрет, что воспаление лежит в основе многих заболеваний, например, ожирения, атеросклероза и остеопороза. Омега-3 снижает риски развития этих болезней, – пояснила врач.
Также омега-3 помогает в очищении организма от токсинов, добавила Лазуренко.