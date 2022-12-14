Диетолог заявила о пользе красной рыбы в борьбе с ожирением

– Полиненасыщенные жирные кислоты являются питательным энергетическим материалом. Также этот продукт снижает воспаление. Ни для кого не секрет, что воспаление лежит в основе многих заболеваний, например, ожирения, атеросклероза и остеопороза. Омега-3 снижает риски развития этих болезней, – пояснила врач.