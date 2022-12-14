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1 час назад

Диетолог заявила о пользе красной рыбы в борьбе с ожирением

Vse42.ru

Диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко отметила полезные свойства красной рыбы. По словам врача, ее следует употреблять для профилактики многих заболеваний.

Диетолог заявила о пользе красной рыбы в борьбе с ожирением
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В беседе с представителями СМИ российский медик подчеркнула, что красная рыба богата полезными микроэлементами и несет огромную пользу организму. Как отметила Лазуренко, активные и полезные жиры Омега-3 в составе этого продукта помогают в профилактике многих серьезных заболеваний, передает издание "Вечерняя Москва".

– Полиненасыщенные жирные кислоты являются питательным энергетическим материалом. Также этот продукт снижает воспаление. Ни для кого не секрет, что воспаление лежит в основе многих заболеваний, например, ожирения, атеросклероза и остеопороза. Омега-3 снижает риски развития этих болезней, – пояснила врач.

Также омега-3 помогает в очищении организма от токсинов, добавила Лазуренко.

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