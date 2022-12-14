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1 час назад

Как правильно хранить мандарины до Нового года

runews24.ru

Часто россияне закупаются некоторыми продуктами заранее, чтобы без спешки встретить Новый год.

Как правильно хранить мандарины до Нового года
Фото: runews24.rurunews24.ru

Зимой на прилавках магазинов и на рынках появляется множество мандаринов различных сортов.

Эксперты Food ru отмечают, что при покупке фрукты дома нужно хранить в специальных условиях, чтобы они остались свежими и вкусными.

Мандарины следует оставить в прохладном месте, идеальная температура – от +2 градусов до +6.

При этом влажность воздуха должна составлять 85-90 процентов. В таких условиях мандарины останутся свежими от одного до четырёх месяцев.

Мандарины можно оставить в погребе, тогда каждый фрукт нужно будет обернуть в пергаментную или крафтовую бумагу и выложить в деревянный ящик слоями.

Фрукты не должны лежать там плотно. Им нужно пространство и воздух.

Если хранить мандарины на балконе, то нужно убедиться, что там нет дополнительного обогрева. При этом сам по себе балкон должен быть не утеплённый, но хорошо застеклённый.

Ещё мандарины можно оставить в холодильнике, но только в специальной секции для фруктов, где поддерживается оптимальная температура.

Мандарины нельзя держать в пакете или под плёнкой, так как выработается лишний конденсат, фрукты начнут плесневеть.

Еда,
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