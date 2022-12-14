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4 часа назад

"Куры в декрете": простой торт из того, что лежит в холодильнике

Мира Маркина

Для приготовления этого торта не требуются особые продукты –скорее всего, все ингредиенты вы найдете у себя дома. Торт получил название Куры в декрете за счет того, что в его составе нет яиц. Ищите рецепт этого нежного десерта в материале "Рамблера".

"Куры в декрете": простой торт из того, что лежит в холодильнике
Фото: AdobeAdobe

Ингредиенты

Коржи:
  • кефир или сметана, 1 стакан;
  • сода, гашенная уксусом, 1 ч.л;
  • амоний, 1 ч.л;
  • маргарин растопленный, 2 ст.л (масло растительное);
  • мука, 1 стакан.
Крем:
  • сметана жирная, 500 г;
  • пудра, 1 стакан;
  • ванильный сахар, 1 пакетик.

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Приготовление

1. Смешайте амоний со сметаной или кефиром.

2. Просейте муку, а затем постепенно вводите ее в жидкую массу, вымешивая тесто. Оно должно получиться немного липким.

3. Разделите тесто на шесть кусков и раскатайте каждое в корж.

4. Накройте противни пергаментом и выложите по коржу на каждый противень.

5. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте коржи до румяности.

6. Для крема соедините сметану с пудрой и взбивайте до пышности.

7. Когда коржи будут готовы, смазываем их кремом, не забывая про верх и бока. Украшаем торт по вкусу и отправляем в холодильник на ночь.

Приятного аппетита!

Еда,
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