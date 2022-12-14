"Куры в декрете": простой торт из того, что лежит в холодильнике

Для приготовления этого торта не требуются особые продукты –скорее всего, все ингредиенты вы найдете у себя дома. Торт получил название Куры в декрете за счет того, что в его составе нет яиц. Ищите рецепт этого нежного десерта в материале "Рамблера".

Фото: Adobe Adobe

Ингредиенты

кефир или сметана, 1 стакан;

сода, гашенная уксусом, 1 ч.л;

амоний, 1 ч.л;

маргарин растопленный, 2 ст.л (масло растительное);

мука, 1 стакан. Коржи:

сметана жирная, 500 г;

пудра, 1 стакан;

ванильный сахар, 1 пакетик. Крем:

Приготовление

1. Смешайте амоний со сметаной или кефиром.

2. Просейте муку, а затем постепенно вводите ее в жидкую массу, вымешивая тесто. Оно должно получиться немного липким.

3. Разделите тесто на шесть кусков и раскатайте каждое в корж.

4. Накройте противни пергаментом и выложите по коржу на каждый противень.

5. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте коржи до румяности.

6. Для крема соедините сметану с пудрой и взбивайте до пышности.

7. Когда коржи будут готовы, смазываем их кремом, не забывая про верх и бока. Украшаем торт по вкусу и отправляем в холодильник на ночь.