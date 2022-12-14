"Куры в декрете": простой торт из того, что лежит в холодильнике

Для приготовления этого торта не требуются особые продукты –скорее всего, все ингредиенты вы найдете у себя дома. Торт получил название Куры в декрете за счет того, что в его составе нет яиц. Ищите рецепт этого нежного десерта в материале "Рамблера".
1. Смешайте амоний со сметаной или кефиром.
2. Просейте муку, а затем постепенно вводите ее в жидкую массу, вымешивая тесто. Оно должно получиться немного липким.
3. Разделите тесто на шесть кусков и раскатайте каждое в корж.
4. Накройте противни пергаментом и выложите по коржу на каждый противень.
5. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте коржи до румяности.
6. Для крема соедините сметану с пудрой и взбивайте до пышности.
7. Когда коржи будут готовы, смазываем их кремом, не забывая про верх и бока. Украшаем торт по вкусу и отправляем в холодильник на ночь.
Приятного аппетита!