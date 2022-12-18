Оливки и маслины: в чем разница?

Слово «маслины» существует только в русском языке, во всем остальном мире и черные, и зеленые оливки называют оливками.

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«Рамблер» разобрался, есть ли разница между оливками и маслинами и в чем она заключается.

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Миф №1. Это плоды разных деревьев

Все оливки растут на оливковом дереве вне зависимости от их цвета и того, как они называются в русском языке. Олива может расти до 500 лет и достигать 16 метров в высоту. Первые плоды появляются на третий-четвертый год, а дальше их становится все больше и больше. Оливковые деревья широко распространены в Средиземноморье, оливковое масло составляет основу рациона местных жителей. Эти деревья предпочитают хорошо дренированную почву, долго могут обходиться без воды и отлично себя чувствуют под палящими лучами солнца.

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Кстати, олива может расти и в средней полосе России, правда плоды будут очень маленькими. Вряд ли из них получится выдавить хоть сколько-нибудь масла и уж тем более не захочется их консервировать.

Миф № 2. В банках с черными оливками зрелые плоды

Действительно зрелые оливки приобретают насыщенный иссиня-черный цвет, именно они идут на производство масла. А вот для производства консервов используются только зеленые оливки. Черный цвет появляется из-за другого способа обработки. Чтобы получить плоды черного цвета, их обрабатывают кислородом и глюконатом железа перед консервацией. По вкусу черные и зеленые оливки отличаются, кто-то любит только зеленые, другим нравятся только черные. Здесь все зависит только от личных предпочтений и того, какой визуальный эффект вы хотите получить при приготовлении блюда, в котором используете оливки.

Выводы

В России черные оливки принято называть маслинами, но в действительности это одни и те же плоды. И если говорить о консервированных оливках, то их цвет зависит от способа обработки, а не от степени зрелости. Зрелые оливки черного цвета в основном идут на производство оливкового масла.

Черные или зеленые: какие выбрать

Если готовите по рецепту, следуйте ему. Если готовите по зову сердца, выбирайте те оливки, к которым лежит душа. В некоторых блюдах, например, супах и салатах черные оливки смотрятся ярче и дают более насыщенный вкус. Зеленые оливки часто бывают с начинками, например, с анчоусами или сыром, учитывайте это, когда вас посетит кулинарное вдохновение.

Чем полезны оливки

В оливках содержатся антиоксиданты, минералы и витамины, что делает их очень полезными для здоровья. Кроме того, они не слишком калорийны – примерно 115 килокалорий на 100 граммов. Основная часть калорийности зависит от жиров. Причем жиры в оливках представлены в форме жирных кислот, которые помогают снижать уровень липопротеидов низкой плотности и наоборот повышают уровень липопротеидов высокой плотности. Не одно исследование подтвердило, что средиземноморская диета, основу которой составляет в том числе оливковое масло, помогает снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Витамин Е – главный антиоксидант

В 100 граммах консервированных оливок содержится 1,65 миллиграмма витамина Е, мощного жирорастворимого антиоксиданта. Это количество составляет 11% от рекомендованной суточной нормы. Кроме витамина Е, в оливках содержатся минералы:

кальций,

медь,

железо,

марганец,

цинк.

Но нужно понимать, что консервированные оливки содержат и большое количество соли, поэтому их нужно промывать перед употреблением, если вы хотите получить максимум пользы и минимум вреда.

Какое оливковое масло выбрать