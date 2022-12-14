Ученые раскрыли необычные свойства сока петрушки

Употребление сока этого растения с уникальным составом считается профилактикой рака и болезней сердца.
Петрушка – ароматная зелень из семейства зонтичных высотой 50–80 см. Растение применяется в свежем и сушеном виде, из него делают косметические средства, лекарства и используют в консервировании.
По словам специалистов портала Кadinvekadin, сок петрушки укрепляет иммунитет и защищает организм от гриппа и ОРВИ.
Регулярное употребление данного напитка способствует очищению организма от вредных токсинов и образованию новых и здоровых клеток.
Помимо этого, благодаря содержанию витаминов и минералов, сок петрушки снижает риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, таких как рак молочной железы, сердечный приступ и инсульт.
Турецкие эксперты отмечают, что умеренное употребление напитка из петрушки улучшает работу почек и нормализует пищеварение.