Ученые раскрыли необычные свойства сока петрушки

Употребление сока этого растения с уникальным составом считается профилактикой рака и болезней сердца.

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Петрушка – ароматная зелень из семейства зонтичных высотой 50–80 см. Растение применяется в свежем и сушеном виде, из него делают косметические средства, лекарства и используют в консервировании.

По словам специалистов портала Кadinvekadin, сок петрушки укрепляет иммунитет и защищает организм от гриппа и ОРВИ.

Регулярное употребление данного напитка способствует очищению организма от вредных токсинов и образованию новых и здоровых клеток.

Помимо этого, благодаря содержанию витаминов и минералов, сок петрушки снижает риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, таких как рак молочной железы, сердечный приступ и инсульт.