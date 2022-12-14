Сыр или шоколад: необычные рецепты кофе

Необычные сочетания придадут напитку дополнительную пикантность и сделают кофе особенным. В период новогодних праздников всегда хочется уюта и приятных ароматов. Расскажем, как создать собственное сезонное меню потрясающих кофейных напитков.

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Эспрессо

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Сварите шот эспрессо в кофемашине PACM 2040S и получите ароматный напиток с превосходной кофейной пенкой благодаря помпе итальянского производства с давлением 20 бар. Добавьте в него ложку плавленого сыра и арахисовую пасту. Вы удивитесь, как преобразится этот напиток. Если же растопить пол плитки шоколада, добавить сверху шот эспрессо и взбитые сливки, то можно насладиться знаменитым туринским напитком «Бичери́н».

Американо

Пригласите гостей и сделайте сырный американо. Сварите кофе и добавьте в него тертый пармезан. Напиток запомнится своей пикантностью и плотностью. Для разнообразия можно предложить вариант шоколадного американо. Используйте горький расплавленный шоколад с острым перцем или цедрой апельсина. Тогда напиток оценят даже самые требовательные ценители кофе.

Раф

Обожаете раф? Есть секрет сделать совершенство еще вкуснее. Сварите кофе в РАСМ 2050, которая обладает капучинатором с отдельной ручной насадкой панарелло. Благодаря ей можно взбить даже сливки и приготовить настоящий раф. В качестве дополнения в напиток можно добавить сливочный сыр. Для эстетического удовольствия накройте стакан любимой плиткой шоколада и расплавьте его струей горячего кофе.

Капучино

Превосходный капучино легко приготовить в автоматической кофемашине Polaris PACM 2060AC. Кофемашина оснащена встроенным капучинатором и уникальной системой вспенивания молока Profi-cream, что позволяет готовить неповторимую пену кремообразной консистенции. Всего ложка мягкого сыра и вкус напитка станет еще более нежным. А если сверху пенки натереть горький шоколад и добавить корицу, то можно представить, что это утренний вкус рождества.

Латте

Во время приготовления нежного латте можно улучшить рецепт и добавить в него немного тертого пармезана и щепотку розмарина. Такой напиток можно попробовать в ресторане или… прямо у себя на кухне. Если в планах приготовить шоколадный латте, то для этого смешайте шоколад с молоком, а сверху добавьте шоколадную крошку и гранулированную кондитерскую малину. Напиток получится насыщенным и заменит любой десерт.