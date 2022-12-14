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1 час назад

Диетолог назвал два самых опасных молочных продукта

Москва24иещё 1

Сыр и сливочное масло можно назвать самыми опасными молочными продуктами. Об этом Москве 24 заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Диетолог назвал два самых опасных молочных продукта
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По его словам, у некоторых людей сыр может вызывать мигрень. Все дело в аминоксилоте тирамин, которой богат этот продукт. По мнению многих ученых, именно она провоцирует приступы.

Сыр также может быть вреден для страдающих гипертонией. Он все-таки избыточно соленый. И для страдающих ожирением он тоже не полезен, потому что зачастую это слишком жирный продукт.

Кроме того, людям с избыточным весом не следует увлекаться сливочным маслом. Это также связано с высоким содержанием в нем жира, заключил Гинзбург.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала не сочетать молоко с овощами, рыбой и мучными изделиями. По словам эксперта, это может спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Также эксперт порекомендовала не сочетать продукт с кислыми ягодами, иначе молоко просто свернется.

Еда,Михаил Гинзбург,Елена Соломатина,
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