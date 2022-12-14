Какое белой рыбе стоит отдать предпочтение при покупке

Рыба – незаменимый продукт в рационе человека, поскольку в ней содержатся не только аминокислоты и легкоусвояемый белок, но и большое количество витаминов (А, E, D и группы B), минеральных элементов (кальций, фосфор, цинк, медь, йод, селен). Чтобы не потеряться в разновидностях даров рек и моря, важно знать некоторые нюансы.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктория Красавина в рамках проекта «Здоровое питание» рассказала, в чем плюсы речной и морской рыбы, чем характеризуются различные ее виды.

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Специалист уточняет, что белую рыбу чаще всего разделяют на категории в зависимости от содержания жира.

Нежирные виды (до 4% жира). Обычно в ней совсем немного калорий: 70–100 ккал на 100 г. Это треска, лещ, судак, минтай, хек, навага, речной окунь.

Среднежирные (от 4 до 8% жирности). Калорийность колеблется от 125 до 145 ккал на 100 г. К этому виду относят карпа, пикшу, камбалу, зубатку.

Жирные (более 8% жира). Энергетическая ценность – от 270 до 350 ккал на 100 г. Наиболее популярные представители этой группы – сельдь и скумбрия.

Нежирные и среднежирные категории отлично подходят для детей и диетического питания. Быстрая усвояемость полученного из рыбы белка позволяет получить длительное насыщение. Зато в жирных видах рыб содержится большее количество омега-3 жирных кислот, которые позитивно влияют на работу мозга, сердца и сосудов. Важно лишь контролировать количество соли и размер порции.

У пресноводных и морских обитателей полезные свойства также отличаются. В морской рыбе специалисты отмечают более высокое содержание важных нутриентов.

Помимо этого, морская и океаническая вода чаще всего чище речной, поэтому меньше риск заражения паразитами. Среди морских видов рекомендуются к употреблению минтай, треска, хек, скумбрия и сельдь.

Однако это не повод исключать из рациона пресноводную рыбу. Например, карп, судак или окунь не только вкусные, но и полезные.

Чтобы рыбные блюда в вашем меню соответствовали нормам здорового питания, важно соблюдать рекомендации ВОЗ и современных российских диетологов. Оптимально, если в недельном рационе будет не менее 300 г рыбы. Лучше всего сочетать нежирные сорта с более жирными.