Нутрициолог рассказала о вреде сочетания икры и шампанского

Насыщенность красной икры консервантами и калориями, а также наличие в шампанском углекислого газа не располагает их к совместному употреблению. Об этом рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

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«Следует выбирать икру, у которой срок годности поменьше, и есть ее сразу. Малый срок годности говорит о небольшом количестве консервантов в продукте. Но икру рекомендуется употреблять не на голодный желудок и в небольших количествах: две-три чайные ложки в день», — цитирует Писареву LIFE.