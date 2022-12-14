Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+7° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
31 минуту назад

Нутрициолог рассказала о вреде сочетания икры и шампанского

Ura.Ru

Насыщенность красной икры консервантами и калориями, а также наличие в шампанском углекислого газа не располагает их к совместному употреблению. Об этом рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Нутрициолог рассказала о вреде сочетания икры и шампанского
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Следует выбирать икру, у которой срок годности поменьше, и есть ее сразу. Малый срок годности говорит о небольшом количестве консервантов в продукте. Но икру рекомендуется употреблять не на голодный желудок и в небольших количествах: две-три чайные ложки в день», — цитирует Писареву LIFE.

Что касается шампанского, то в данном напитке присутствует определенное количество углекислого газа. В результате чего, опьянение наступает гораздо быстрее. Употребление шампанского на голодный желудок также может негативно повлиять на поджелудочную железу и кишечник, заключила Ирина Писарева.

Еда,Ирина Писарева,фармсинтез,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители