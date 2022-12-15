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51 минуту назад

Названа польза ежедневного употребления морской капусты

Москва24

Регулярное употребление морской капусты поможет вывести из организма соли тяжелых металлов, излишки сахара и холестерина. Этот продукт улучшает состояние кожи и повышает работоспособность, рассказала Москве 24 врач-диетолог Елена Соломатина.

Названа польза ежедневного употребления морской капусты
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По словам эксперта, живущие далеко от моря часто страдают от дефицита йода – важнейшего элемента для функционирования щитовидной железы. В результате волосы становятся ломкими, а кожа – сухой. Также это негативно сказывается на работоспособности, подчеркнула Соломатина.

"Если есть такие проблемы, употребление морской капусты сбалансирует это состояние. И кожа станет лучше, и волосы начнут блестеть, и энергия появится, и работоспособность повысится", – говорит диетолог.

Также морская капуста благотворно влияет на микрофлору кишечника и нормализует стул, отметила врач. Однако эксперт предупреждает, что при гипертиреозе – повышенной активности щитовидной железы – употреблять ее не стоит. Это связано с тем, что содержащийся в ней йод только усугубит заболевание, добавила Соломатина.

Еда,Елена Соломатина,
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