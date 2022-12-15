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1 час назад

Диетолог Русакова рассказала, как есть пельмени и не толстеть

Диана Товсепова

Есть пельмени, не набирая при этом вес, можно, если соблюдать правила. Об этом рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

По словам диетолога, с наступлением холодов пельмени становятся популярнее у россиян, потому что помогают согреться. Но злоупотреблять этим блюдом врач не рекомендует, объясняя, что, поедая их в большом количестве, вы рискуете превысить калорийность, что приведет к набору веса.

Диетолог объяснила, что лучше есть пельмени не больше двух раз в неделю по 10-15 штук, если они небольшого размера. Еще лучше есть их вместе с овощами, то пельмени переварятся лучше.

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Еда,Видео,Дарья Русакова,
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