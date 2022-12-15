«Козел в огороде»: вкусный салат с дешевыми ингредиентами

Для салата "Козел в огороде" потребуются самые недорогие ингредиенты. Однако можно смело гарантировать, что на столе блюдо долго не задержится. Рецепт салата ищите в материале "Рамблера".
1. Отварите куриное филе в слегка подсоленной воде. Затем сварите свеклу. Все остудите.
2. Нарежьте мясо соломкой и обжарьте на масле, приправив черным перцем.
3. Нашинкуйте капусту, посолите и перетрите руками.
4. Морковь почистите и натрите на корейской терке.
5. Натрите на корейской терке свежий огурец.
6. Почистите свеклу и также натрите ее.
7. Собираем салат. В центре тарелки выложите кусочки мяса, а вокруг него, чередуя, выкладывайте подготовленные овощи. Между овощами добавьте сегменты измельченных чипсов.
8. Подавайте салат с майонезом в отдельной емкости, чтобы чипсы не размякли раньше времени.
Приятного аппетита!