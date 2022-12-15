«Козел в огороде»: вкусный салат с дешевыми ингредиентами

Для салата "Козел в огороде" потребуются самые недорогие ингредиенты. Однако можно смело гарантировать, что на столе блюдо долго не задержится. Рецепт салата ищите в материале "Рамблера".

Фото: @kuechenstuebchen @kuechenstuebchen

Ингредиенты Филе курицы - 300 грамм;

Огурец - 2 шт;

Масло растительное - 2 ст.л;

Свекла - 1 шт;

Чипсы - 100 грамм;

Капуста - 200 грамм;

Морковь - 2 шт;

Майонез - 100 грамм;

Соль - по вкусу;

Перец черный молотый - щепотка;

Приготовление

1. Отварите куриное филе в слегка подсоленной воде. Затем сварите свеклу. Все остудите.

2. Нарежьте мясо соломкой и обжарьте на масле, приправив черным перцем.

3. Нашинкуйте капусту, посолите и перетрите руками.

4. Морковь почистите и натрите на корейской терке.

5. Натрите на корейской терке свежий огурец.

6. Почистите свеклу и также натрите ее.

7. Собираем салат. В центре тарелки выложите кусочки мяса, а вокруг него, чередуя, выкладывайте подготовленные овощи. Между овощами добавьте сегменты измельченных чипсов.

8. Подавайте салат с майонезом в отдельной емкости, чтобы чипсы не размякли раньше времени.