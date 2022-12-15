Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+3° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
2 часа назад

«Козел в огороде»: вкусный салат с дешевыми ингредиентами

Мира Маркина

Для салата "Козел в огороде" потребуются самые недорогие ингредиенты. Однако можно смело гарантировать, что на столе блюдо долго не задержится. Рецепт салата ищите в материале "Рамблера".

«Козел в огороде»: вкусный салат с дешевыми ингредиентами
Фото: @kuechenstuebchen@kuechenstuebchen

Рецепт для новогоднего стола: говядина Веллингтон

Ингредиенты

  • Филе курицы - 300 грамм;
  • Огурец - 2 шт;
  • Масло растительное - 2 ст.л;
  • Свекла - 1 шт;
  • Чипсы - 100 грамм;
  • Капуста - 200 грамм;
  • Морковь - 2 шт;
  • Майонез - 100 грамм;
  • Соль - по вкусу;
  • Перец черный молотый - щепотка;

Приготовление

1. Отварите куриное филе в слегка подсоленной воде. Затем сварите свеклу. Все остудите.

2. Нарежьте мясо соломкой и обжарьте на масле, приправив черным перцем.

3. Нашинкуйте капусту, посолите и перетрите руками.

4. Морковь почистите и натрите на корейской терке.

5. Натрите на корейской терке свежий огурец.

6. Почистите свеклу и также натрите ее.

7. Собираем салат. В центре тарелки выложите кусочки мяса, а вокруг него, чередуя, выкладывайте подготовленные овощи. Между овощами добавьте сегменты измельченных чипсов.

8. Подавайте салат с майонезом в отдельной емкости, чтобы чипсы не размякли раньше времени.

Приятного аппетита!

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители