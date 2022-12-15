Эксперт рассказал о пользе чая

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев раскрыл в беседе с «Российской газетой» полезные свойства свежезаваренного чая.

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«Одно из главных положительных свойств свежезаваренного чая – этот напиток повышает интеллектуальную активность и работоспособность, помогает справиться с утомлением, улучшает концентрацию внимания и способность обрабатывать большое количество информации», – говорит Лебедев.

Все это происходит благодаря содержанию в чае кофеина, положительно влияющего на умственные функции человека.

По словам эксперта, кофеин способствует предотвращению развития возрастной деменции, уменьшает риск развития метаболического синдрома, снижает риск возникновения инсульта, болезней Альцгеймера и Паркинсона.

В черном и зеленом чае также содержатся катехины, активирующие работу нервной системы, помогая человеку сохранять бодрость.

Помимо этого в чае есть аминокислота L-теанин. Она снижает беспокойство и беспокойство.