Диетолог рассказала, как правильно выбирать и заваривать чай

При покупке чая лучше отдать предпочтение популярным брендам, при этом стоит учитывать, что пакетированный чай легче фальсифицировать. Однако даже качественный чай не будет полезен, если его неправильно заварить. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала диетолог Елена Соломатина.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Как выбрать чай

Видео дня

По словам специалиста, известность бренда дает определенную гарантию того, что внутри коробки окажется качественный чай.

— Прежде всего, нужно смотреть на компанию, которая производит чай. Лучше выбирать чай известных брендов, иначе мы не сможем узнать, где росли и как собирались чайные листья. Чай может расти в не самых экологически чистых районах. Несмотря на то что он заваривается кипятком и, казалось бы, это не так важно, но условия производства имеют значение, — уверена Соломатина.

Некоторые бренды делают в коробках с чаем окошко, через которое видно содержимое, — в этом случае стоит оценить состояние листьев перед покупкой, отметила диетолог. Если листочки расколотые или в упаковке виднеется непонятный песок, от покупки такого чая лучше отказаться, порекомендовала врач.

Можно ли брать чай в пакетиках

Чай в пакетиках не всегда отличается низким качеством, однако недобросовестному производителю легче фальсифицировать такой вид напитка, предупредила Соломатина.

— Чай в пакетиках может быть абсолютно нормальным, и неважно, шелковые пакетики или бумажные. Хотя пакетики фальсифицировать гораздо легче, потому что не видно, что лежит внутри них. В пакетики идет больше мусора, чайной пыли, обрезков производства. Но если пакетированный чай хорошего качества, то все будет нормально, — рассказала собеседница «ВМ».

Не стоит употреблять чай, если он имеет неприятный запах, уверена Соломатина. Например, ферментированный черный чай имеет определенный запах, который чувствуется после вскрытия коробочки. Если чай пахнет сеном, то это значит, что он уже старый. Ненадлежащие условия хранения также могут привести к тому, что в коробочке появится плесень, заметила специалист.

Как правильно заваривать

Температура воды во время заварки не должна быть чрезмерно высокой, подчеркнула эксперт.

— Чай — очень полезный продукт, в нем много антиоксидантов, минералов. Антиоксиданты нужно максимально сохранить. Чай не должен быть очень горячим. Его заваривают не кипятком, а горячей водой, доведенной до того состояния, когда она только начинает закипать. Кстати, сахар тоже может нивелировать пользу антиоксидантов, — объяснила Соломатина.

По словам собеседницы «ВМ», зеленый чай можно заваривать несколько раз, и первую заварку ценители чая обычно выливают: во второй и третьей заварке компоненты чая начинают правильнее проявлять себя в воде.