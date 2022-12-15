Россиянам перечислили самые бесполезные овощи и фрукты зимой. Список вас удивит

Некоторые ещё помнят времена, когда зимой в магазинах было не купить не то что свежую клубнику или виноград, а даже огурцы или помидоры. Сейчас в любом супермаркете можно найти летние овощи и фрукты даже не в сезон. Увы, это не значит, что людям стали доступны витамины круглый год. Далеко не все сезонные овощи и фрукты сохраняют полезные свойства, особенно при неправильном хранении. Любой овощ и фрукт — это в первую очередь вода, объяснил токсиколог Михаил Кутушов. Фрукты вообще нельзя долго хранить. Единственный вариант сберечь в них витамины — заморозить их до лучших времён в морозилке. Вот продукты, которые имеют выраженную сезонность и зимой будут бесполезны: помидоры, огурцы, клубника, некоторые сорта яблок, шпинат. Во всех помидорах, огурцах и клубнике, которые зимой появляются на прилавках магазинов, ничего натурального нет. Они либо выращены в теплицах, либо на удобрениях и стимуляторах роста. Летние сорта яблок вообще хранятся не дольше месяца, осенние — до двух месяцев. Самые долгоиграющие — зимние сорта, они хранятся до четырёх месяцев. Именно последние и стоит есть зимой, рассказал эксперт изданию «Доктор Питер». По его словам, в холодное время года лучше налегать на сезонные фрукты: апельсины, мандарины, грейпфруты, хурму, гранат, киви. Из овощей меньше всего страдают в холода при правильном хранении: картофель, свёкла, морковь, репа, лук. Хранение овощей и фруктов — отдельный вопрос. Дело не только в полезных свойствах, но даже в элементарной экономии. С нынешними ценами на продукты не грех сделать всё возможное, чтобы они оставались свежими как можно дольше. Как сохранить свежесть овощей, зелени, ягод и фруктов на несколько дней или даже недель, рассказала гастроэнтеролог.