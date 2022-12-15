Самые бесполезные овощи и фрукты зимой

Некоторые ещё помнят времена, когда зимой в магазинах было не купить не то что свежую клубнику или виноград, а даже огурцы или помидоры. Сейчас в любом супермаркете можно найти летние овощи и фрукты даже не в сезон. Увы, это не значит, что людям стали доступны витамины круглый год. Далеко не все сезонные овощи и фрукты сохраняют полезные свойства, особенно при неправильном хранении.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Любой овощ и фрукт — это в первую очередь вода, объяснил токсиколог Михаил Кутушов. Фрукты вообще нельзя долго хранить. Единственный вариант сберечь в них витамины — заморозить их до лучших времён в морозилке.

Вот продукты, которые имеют выраженную сезонность и зимой будут бесполезны:

помидоры,

огурцы,

клубника,

некоторые сорта яблок,

шпинат.

Во всех помидорах, огурцах и клубнике, которые зимой появляются на прилавках магазинов, ничего натурального нет. Они либо выращены в теплицах, либо на удобрениях и стимуляторах роста.

Летние сорта яблок вообще хранятся не дольше месяца, осенние — до двух месяцев. Самые долгоиграющие — зимние сорта, они хранятся до четырёх месяцев. Именно последние и стоит есть зимой, рассказал эксперт изданию «Доктор Питер».

По его словам, в холодное время года лучше налегать на сезонные фрукты:

апельсины,

мандарины,

грейпфруты,

хурму,

гранат,

киви.

Из овощей меньше всего страдают в холода при правильном хранении:

картофель,

свёкла,

морковь,

репа,

лук.