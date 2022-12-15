Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+3° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
1 час назад

Самые бесполезные овощи и фрукты зимой

Секрет Фирмы

Некоторые ещё помнят времена, когда зимой в магазинах было не купить не то что свежую клубнику или виноград, а даже огурцы или помидоры. Сейчас в любом супермаркете можно найти летние овощи и фрукты даже не в сезон. Увы, это не значит, что людям стали доступны витамины круглый год. Далеко не все сезонные овощи и фрукты сохраняют полезные свойства, особенно при неправильном хранении.

Самые бесполезные овощи и фрукты зимой
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Любой овощ и фрукт — это в первую очередь вода, объяснил токсиколог Михаил Кутушов. Фрукты вообще нельзя долго хранить. Единственный вариант сберечь в них витамины — заморозить их до лучших времён в морозилке.

Вот продукты, которые имеют выраженную сезонность и зимой будут бесполезны:

  • помидоры,
  • огурцы,
  • клубника,
  • некоторые сорта яблок,
  • шпинат.

Во всех помидорах, огурцах и клубнике, которые зимой появляются на прилавках магазинов, ничего натурального нет. Они либо выращены в теплицах, либо на удобрениях и стимуляторах роста.

Летние сорта яблок вообще хранятся не дольше месяца, осенние — до двух месяцев. Самые долгоиграющие — зимние сорта, они хранятся до четырёх месяцев. Именно последние и стоит есть зимой, рассказал эксперт изданию «Доктор Питер».

По его словам, в холодное время года лучше налегать на сезонные фрукты:

  • апельсины,
  • мандарины,
  • грейпфруты,
  • хурму,
  • гранат,
  • киви.

Из овощей меньше всего страдают в холода при правильном хранении:

  • картофель,
  • свёкла,
  • морковь,
  • репа,
  • лук.

Хранение овощей и фруктов — отдельный вопрос. Дело не только в полезных свойствах, но даже в элементарной экономии. С нынешними ценами на продукты не грех сделать всё возможное, чтобы они оставались свежими как можно дольше. Как сохранить свежесть овощей, зелени, ягод и фруктов на несколько дней или даже недель, рассказала гастроэнтеролог.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители