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30 минут назад

День чая: рецепты согревающих чайных напитков для холодного декабря

Мир24

15 декабря во всем мире отмечается Международный день чая. Несмотря на то, что человечество отдает должное этому ароматному напитку уже много веков подряд, праздник чая был учрежден не так давно – в 2004 году. Чтобы со вкусом отметить его, делимся рецептами согревающих напитков на основе чая. Как раз таких, чтобы вернуть силы, насладиться вкусом и ощутить радость уютных вечеров в преддверии Нового года.

Рецепты согревающих чайных напитков для холодного декабря
Фото: Мир24Мир24

Кедр, клен и жасмин

Видео дня

Рецептом этого напитка поделился шеф-бармен ресторана «Л.Е.С.» Антон Громов.

Ингредиенты:
  • Кедровые орехи – 100 г
  • Жасминовый чай – 400 мл
  • Сахар – 30 г
  • Кленовый сироп – 20 мл
  • Мускатный орех – 2 г
  • Вода – 500 мл

Как приготовить:

Крепкий жасминовый чай заварить, затем остудить и процедить. Кедровый орех прокалить на сковороде и пробить в блендере с заваренным жасминовым чаем и сахаром до однородного состояния. Процедить полученную жидкость через ткань.

В кастрюле вскипятить 500 мл воды, влить в нее жасминово-ореховую смесь, добавить мускатный орех, кленовый сироп и хорошо перемешать. Перед подачей чай подогреть до желаемой температуры, не доводя его до кипения.

При подаче разлить в толстостенные чашки.

Яблоко и перец чили

Согревающий эффект этого напитка достигается за счет перца чили, который, завариваясь, передает свою остроту и аромат свежему яблочно-мятному чаю. Рецептом поделилась бар-менеджер заведения «Кафе Дружба. Мануфактура Еды» Наталья Манжина.

Ингредиенты:
  • Перец чили – 1 шт.
  • Яблоко зеленое – 100 г
  • Мята – 2 г
  • Патока – 10 г

Как приготовить:

Свежий перец чили слегка надрезать и залить кипятком в стеклянном чайнике вместе с порезанным кусочками зеленым яблоком, свежей мятой и патокой. Дать напитку настояться. Пробовать осторожно!

Облепиховый чай с апельсином

Освежающий облепиховый чай хорош не только для того, чтобы взбодриться после рабочего дня, но и по утрам: доказано, что яркий вкус и запах облепихи является отличным будильником! А в сочетании с апельсином – тем более. Рецептом поделился коллектив ресторана «Street Brisket».

Ингредиенты:
  • Черный чай – 1 пакетик
  • Свежая или замороженная облепиха – 30 г
  • Апельсин – 0,5 шт.
  • Мед – 30 г
  • Корица – 1 палочка
  • Вода – 200 мл

Как приготовить:

Нарезать апельсин полукругами. Выложить в кружку дольки апельсина и ягоды. Залить кипятком на 1/4 кружки. Деревянной ложкой потолочь. Добавить мед, палочку корицы и пакетик чая. Залить кипятком, хорошо перемешать. Подождать три минуты. Удалить пакетик чая. Подавать напиток горячим.

Коктейль чайный «Змей Горыныч»

Этот и все последующие рецепты коктейлей на основе чая – от сервиса доставки «Лента Онлайн».

Ингредиенты
  • Чай эрл грей – 400 мл
  • Лимонный сок – 100 мл
  • Малиновый сироп – 100 мл
  • Мята свежая – 8 веточек

Как приготовить:

Влейте все жидкие ингредиенты в шейкер и взбейте. Через чайное ситечко процедите коктейль, украсьте «букетом» из листиков мяты и подавайте. Этот чайный коктейль можно пить как горячим, так и охлажденным. В первом случае согрейте его до нужной температуры и по желанию чуть разбавьте кипятком. Во втором – просто перелейте в стакан со льдом.

Чай по-гонконгски с кофе и кардамоном

Ингредиенты:
  • Чай черный – 2 ч. л.
  • Вода без газа – 270 мл
  • Молоко (3,2%) – 80 мл
  • Сахарный песок – по вкусу
  • Сгущенное молоко – 100 г
  • Кофе свежемолотый – 2 ч. л.
  • Кардамон молотый – 0,5 ч. л.

Как приготовить:

Насыпьте чайные листья в сотейник, залейте 100 мл холодной воды и доведите до кипения. Немного остудите, добавьте холодное молоко и сахар. Можете также добавить сгущенное молоко по вкусу. Снова доведите до кипения и варите 2–3 минуты. Процедите через ситечко.

Сварите эспрессо. Для этого насыпьте кофе в турку, залейте оставшимися 70 мл воды и, помешивая, варите до появления пенки. Затем снимите джезву с огня на 20–30 секунд и снова варите до появления пенки. Повторите еще раз, не доводя кофе до кипения. Процедите кофе через ситечко, чтобы избавиться от взвеси.

Смешайте в чашке чай с молоком и эспрессо. Дайте немного настояться, затем посыпьте молотым кардамоном и подавайте.

Чайный пунш с пряностями и цитрусовыми

Ингредиенты:
  • Апельсин – 1 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Имбирь (корень) – 2 см
  • Корица в палочках – 2 шт.
  • Кардамон – 10 коробочек
  • Вода – 1 л
  • Сахар тростниковый – 140 г
  • Чай ассам – 2 ст. л.
  • Ром темный – 150 мл
  • Вода – 1 л

Как приготовить:

Апельсин и лимон вымойте щеткой, тонко срежьте цедру лентами. Выжмите из цитрусовых сок. Несколько долек сохраните для подачи.

Имбирь очистите и нарежьте ломтиками толщиной 4-6 мм. Расколите палочки корицы, слегка раздавите коробочки кардамона.

Влейте в кастрюлю 1 литр питьевой воды, добавьте сахар по вкусу, цедру, специи. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения и варите 10 минут. Затем добавьте листовой чай, выключите и дайте настояться под крышкой. Процедите и вмешайте в напиток сок цитрусовых.

Разлейте пунш по подогретым кружкам, добавьте в каждую ром. Украсьте дольками цитрусовых, корицей и сразу же подавайте.

Горячих и пряных предновогодних впечатлений вам!

Еда,Антон Громов,
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