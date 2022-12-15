Символ солнца на столе: как приготовить казахские баурсаки

Баурсаки – символ солнца и счастья у кочевых народов. Это блюдо популярно в Казахстане, Кыргызстане, Монголии, а также у таджиков, узбеков, татар, башкир. Без вкусных и сытных баурсаков у казахов не обходится ни один праздничный дастархан, им угощают самых дорогих и почетных гостей.

Фото: Мир24 Мир24

Символично и само название этого традиционного угощения, оно происходит от «баурмасу, баурласуга», что означает стремление к сплочению, единению. Слово «баур» означает брат, единство, родство. Накрывая стол, казахские женщины прежде всего рассыпали на скатерть баурсаки, словно зазывая изобилие, счастье и солнце в дом.

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Баурсаки – это самый питательный, самый калорийный вид хлеба. Их часто подают к бульону или кумысу. Иногда их называют еще центральноазиатскими пончиками, но они бывают абсолютно разной формы – не только круглыми, но и треугольными, квадратными, овальными, ромбовидными. Могут быть из дрожжевого или пресного теста. Разнятся баурсаки и в зависимости от географии. К примеру, на севере Казахстана баурсаки чаще крупные и квадратные; на юге – круглые, причем иногда в тесто добавляют творог; на востоке – мелкие хрустящие шарики. У каждой хозяйки свой рецепт приготовления.

Виды баурсаков

Ши баурсак

Тесто, приготовленное на молоке, сорпе с яйцом, растягивают, мелко разрезают и жарят в большом количестве масла. Вкус таких баурсаков похож на вкус конфет. Они рассыпчатые и хрустящие.

Баурсак туш

Готовят к праздникам. Тесто замешивают на молоке, масле, сахаре и яйце, разрезают на мелкие кусочки и жарят в жире. После этого укладывают в форму, предварительно смазанную маслом, заливают медом, добавляют кишмиш, охлаждают и разрезают.

Кислый баурсак

Готовят из кислого теста, в которое добавляют яйцо. Тесто замешивают мягко, раскатывают покрупнее, жарят в большом количестве масла.

Баурсак-бармак

Состав и порядок выпечки такой же, как и ши баурсака, только форма растянутая до 4-5 см и гнутая в одну сторону (напоминает согнутый палец).

Плоский баурсак

Готовят так же, как и ши баурсак, только его не растягивают, а раскатывают и разрезают размером 2 на 3 см.

Дорожный баурсак

Его делают в пути из готового теста. Тонко раскатывают, разрываюти на кусочки и жарят в масле.

Сплетенный баурсак

Готовое тесто сплетают и жарят в таком виде. Сверху смазывают медом, посыпают сахарным песком и подают вместе с яблоком и фруктами.

Традиционно в состав входят такие ингредиенты, как вода, молоко, соль, дрожжи, мука. По желанию добавляют масло, сахар, яйца, кефир. Кусочки теста обжаривают в масле до золотистого цвета.

«Меня готовить баурсаки научила мама. Один из ее секретных ингредиентов – это майонез. Он придает тесту дополнительную мягкость», – говорит астанчанка Жазгуль Макишева.

Теплое молоко – 250 мл

Теплая вода – 250 мл

Дрожжи – 10 г

Соль – 1 ч. л. без горки

Сахар – 80-90 г

Майонез – 70 г (2 ст. л.)

Масло растительное – 60 мл

Мука – 900 г +/- Ингредиенты:

Чтобы приготовить баурсаки по рецепту Жазгуль, в чашу наливаем теплое молоко, теплую воду, затем добавляем дрожжи, соль, сахар, майонез и растительное масло. Все хорошо перемешиваем и всыпаем часть просеянной муки.

Снова все хорошо перемешиваем. Далее добавляем оставшуюся муку и замешиваем мягкое тесто. На столе, присыпанном мукой, вымешиваем его в течение минуты. Затем готовое тесто выкладываем в чашу, закрываем крышкой и убираем в теплое место примерно на час.

Поднявшееся тесто по истечении часа раскатываем до толщины в среднем 8-10 мм. Нарезаем баурсаки произвольно, можно сделать их круглыми, с помощью стакана. Затем закрываем хлопковым полотенцем и даем отдохнуть минут 15. После этого можно жарить.

В раскаленное растительное масло кладем баурсаки и подрумяниваем их на сильном огне с двух сторон до красивой золотистой корочки. Готовые горячие баурсаки вынимаем шумовкой и выкладываем на салфетку, чтобы ушло лишнее масло.

Баурсаки получаются красивые, пышные, мягкие, ароматные и воздушные.

«Есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание при жарке. Первое – важно, чтобы дрожжи были свежими, не просроченными. Второе – при замесе тесто не должно быть плотным. Третье – оно должно хорошо подняться, надо создать для этого условия, можно даже укутать чашу с тестом чем-то теплым. И четвертое – после того как тесто раскатали и нарезали, баурсакам важно отдохнуть минут 10-15. Тогда при жарке они получатся идеально пышными. Рецепт выверенный, по нему всегда они получаются безумно вкусные», – делится Жазгуль.