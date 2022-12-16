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42 минуты назад

Диетолог назвала самый богатый на омега-3 продукт

Lenta.ruиещё 3

Многие привыкли потреблять вещество омега-3 из рыбы. Однако самым богатым на эти жирные кислоты продуктом руководитель центра интуитивного питания Entueat Светлана Бронникова назвала льняное семя. Об этом пишет агентство «Прайм»

Диетолог назвала самый богатый на омега-3 продукт
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Бронниковой, льняное семя можно использовать для приготовления каши — необходимо залить толченые семена водой и оставив на ночь.

Диетолог отметила, что для поддержания здоровья необходимо питаться разнообразно, причем продукты не обязательно должны быть дорогими. Также не стоит полагаться на БАДы и витамины – важнее сбалансированное меню, резюмировала специалист.

Еда,Светлана Бронникова,
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