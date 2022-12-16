Диетолог назвала самый богатый на омега-3 продукт

Многие привыкли потреблять вещество омега-3 из рыбы. Однако самым богатым на эти жирные кислоты продуктом руководитель центра интуитивного питания Entueat Светлана Бронникова назвала льняное семя. Об этом пишет агентство «Прайм»

По словам Бронниковой, льняное семя можно использовать для приготовления каши — необходимо залить толченые семена водой и оставив на ночь.