Три продукта с новогоднего стола, которые точно испортят вашу кожу

Обычно в Новый год мы едим так, как будто весь предыдущий год сидели на жёсткой диете. И ладно бы обжорство ограничивалось одной только новогодней ночью, но ведь каникулы длинные, а это значит гости, походы по кафешкам и т.п. Многодневное застолье может отразиться не только на талии, но и на лице. Как этого избежать, рассказала врач-косметолог Мария Гришина.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Если на праздниках переусердствовать с вредной едой, новый рабочий год можно встретить с прыщами и раздражением ~~в душе~~ на лице. Эксперт назвала три продукта, с которыми стоит быть особенно осторожными.

Опасность номер один — салаты с майонезом. К Новому году этот соус хозяйки закупают чуть ли не в промышленных объёмах, ведь им заправляют большинство традиционных новогодних салатов. А между тем избыток майонеза повышает уровень холестерина, а за ним и тестостерона. Этот гормон вызывает акне. Так что не хотите после праздников бороться с высыпаниями на коже — замените майонезные салаты более диетическими блюдами. Ну или сделайте альтернативу без майонеза.

Ещё один вредный продукт — домашние заготовки: варенья, соленья и т.п. Солёная еда будет задерживать жидкость в организме. А это означает отёки, мешки под глазами, лицо станет одутловатым, контур потеряет чёткость. От острой пищи будут расширяться капилляры. А сахар так и вовсе запускает механизм преждевременного старения.