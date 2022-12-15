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38 минут назад

Диетолог назвал идеальную закуску к алкоголю

Lenta.ru

Куриная грудка и овощной салат являются идеальной закуской к алкогольным напиткам, рассказал диетолог Руслан Алиев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Диетолог назвал идеальную закуску к алкоголю
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В преддверии новогодних праздников Алиев назвал самый безопасный способ употребления алкоголя — пить и закусывать. Он пояснил, что закуска помогает уменьшить количество алкоголя в крови, что снижает нагрузки на организм и вред алкоголя в целом.

Диетолог отметил, что накануне длинных праздников подобная информация необходима. По его словам, лучше знать, как снизить воздействие и вред алкоголя для здоровья, чем пить без представления об идеальной закуске.

Еда,Руслан Алиев,
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