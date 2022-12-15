Диетолог назвал идеальную закуску к алкоголю

Куриная грудка и овощной салат являются идеальной закуской к алкогольным напиткам, рассказал диетолог Руслан Алиев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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В преддверии новогодних праздников Алиев назвал самый безопасный способ употребления алкоголя — пить и закусывать. Он пояснил, что закуска помогает уменьшить количество алкоголя в крови, что снижает нагрузки на организм и вред алкоголя в целом.