Диетолог назвал идеальную закуску к алкоголю

Куриная грудка и овощной салат являются идеальной закуской к алкогольным напиткам, рассказал диетолог Руслан Алиев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
В преддверии новогодних праздников Алиев назвал самый безопасный способ употребления алкоголя — пить и закусывать. Он пояснил, что закуска помогает уменьшить количество алкоголя в крови, что снижает нагрузки на организм и вред алкоголя в целом.
Диетолог отметил, что накануне длинных праздников подобная информация необходима. По его словам, лучше знать, как снизить воздействие и вред алкоголя для здоровья, чем пить без представления об идеальной закуске.