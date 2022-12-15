Чем можно заменить майонез в популярном новогоднем салате

Заменой майонеза в «оливье», любимом новогоднем салате россиян, могут стать изысканные домашние соусы. Об этом сообщил бренд-шеф французского бара Bijou Дмитрий Орлов.
«Есть разница между заправками для классического мясного «оливье» и для вариации салата с морепродуктами», – заявил Орлов.
Заменить майонез в салате «оливье» с отварной говядиной или курицей можно соусом на основе сметаны или греческого йогурта.
Выбранный компонент необходимо смешать с вустерширским соусом, традиционной британской заправкой на основе уксуса, сахара и рыбы, а также с соевым соусом. В такой салат еще можно добавить соленые огурцы – они прекрасно дополнят изысканный вкус блюда. А к «оливье» с морепродуктами и зеленым горошком можно приготовить соус из оливкового масла, винного уксуса, горчицы и меда, передает «Газета.ru».