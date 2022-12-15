Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+7° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
1 час назад

Чем можно заменить майонез в популярном новогоднем салате

РИА "ФедералПресс"

Заменой майонеза в «оливье», любимом новогоднем салате россиян, могут стать изысканные домашние соусы. Об этом сообщил бренд-шеф французского бара Bijou Дмитрий Орлов.

Чем можно заменить майонез в популярном новогоднем салате
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Есть разница между заправками для классического мясного «оливье» и для вариации салата с морепродуктами», – заявил Орлов.

Заменить майонез в салате «оливье» с отварной говядиной или курицей можно соусом на основе сметаны или греческого йогурта.

Выбранный компонент необходимо смешать с вустерширским соусом, традиционной британской заправкой на основе уксуса, сахара и рыбы, а также с соевым соусом. В такой салат еще можно добавить соленые огурцы – они прекрасно дополнят изысканный вкус блюда. А к «оливье» с морепродуктами и зеленым горошком можно приготовить соус из оливкового масла, винного уксуса, горчицы и меда, передает «Газета.ru».

Еда,Дмитрий Орлов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители