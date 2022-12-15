Чем можно заменить майонез в популярном новогоднем салате

Заменить майонез в салате «оливье» с отварной говядиной или курицей можно соусом на основе сметаны или греческого йогурта.

Выбранный компонент необходимо смешать с вустерширским соусом, традиционной британской заправкой на основе уксуса, сахара и рыбы, а также с соевым соусом. В такой салат еще можно добавить соленые огурцы – они прекрасно дополнят изысканный вкус блюда. А к «оливье» с морепродуктами и зеленым горошком можно приготовить соус из оливкового масла, винного уксуса, горчицы и меда, передает «Газета.ru».