Диетолог рассказала про опасность салата «Селедка под шубой»

Диетолог Антонина Саволюк объяснила, кому стоит отказаться от традиционного новогоднего салата «Селедка под шубой».

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Польза салата заключается в селедке: рыба является источником Омега-3 и селена, которые уменьшают риск возникновения проблем с сердцем. Овощи богаты клетчаткой, помогающей пищеварению. Картофель, сваренный в мундире, содержит витамины группы В.

Однако от салата лучше отказаться людям с проблемами с пищеварительным трактом.

«Поймите: селедка - это жир, белок и много соли, яйца - это животный белок, майонез - это много соли, много жира, дополнительные углеводы», - рассказал врач «Пятому телеканалу».

Варенные овощи являются простым углеводом, который может вызвать скачок сахара. Людям с сахарным диабетом нельзя провоцировать повышение сахара. Избыток соли в салате может негативно сказать на почках.