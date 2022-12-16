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3 часа назад

Диетолог рассказала про опасность салата «Селедка под шубой»

runews24.ru

Диетолог Антонина Саволюк объяснила, кому стоит отказаться от традиционного новогоднего салата «Селедка под шубой».

Диетолог рассказала про опасность салата «Селедка под шубой»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Польза салата заключается в селедке: рыба является источником Омега-3 и селена, которые уменьшают риск возникновения проблем с сердцем. Овощи богаты клетчаткой, помогающей пищеварению. Картофель, сваренный в мундире, содержит витамины группы В.

Однако от салата лучше отказаться людям с проблемами с пищеварительным трактом.

«Поймите: селедка - это жир, белок и много соли, яйца - это животный белок, майонез - это много соли, много жира, дополнительные углеводы», - рассказал врач «Пятому телеканалу».

Варенные овощи являются простым углеводом, который может вызвать скачок сахара. Людям с сахарным диабетом нельзя провоцировать повышение сахара. Избыток соли в салате может негативно сказать на почках.

Саволюк напомнила, что любое блюдо можно попробовать, главное – соблюдать норму. Столовая ложка любимой еды даст возможность насладиться вкусом, но не нанесет вред здоровью.

Еда,
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