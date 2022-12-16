Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+6° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
1 час назад

Лучшие закуски к алкоголю: как пить без последствий

WomanHit.ru

Даже во время веселья не забывайте достаточно есть, чтобы избежать неприятных утренних последствий.

Лучшие закуски к алкоголю: как пить без последствий
Фото: unsplashunsplash

Несмотря на то что тренд на здоровый образ жизни становится все популярнее, Новый год многие все же предпочитают встречать за бокалом шампанского или чего-то покрепче. Утром 1 января, правда, об этом можно пожалеть. Чтобы этого не произошло, стоит позаботиться о правильной закуске к выбранному напитку.

Видео дня

Шампанское

Пожалуй, это самый традиционный алкоголь на новогоднем столе. Однако он весьма коварен: из-за пузырьков газа опьянение наступает быстро, а утром настигает головная боль. Чтобы этого не произошло, старайтесь чередовать шампанское и воду через бокал, еще один вариант — разбавлять спиртное персиковым соком. Получится элегантный коктейль.

Про закуску тоже не забывайте: вопреки этикету, согласно которому к игристому вину подавать стоит фрукты, шоколад и сыр, старайтесь съесть что-то более сытное. Подойдут паштеты, птица, овощные салаты и овощи на гриле.

Вино

В зависимости от того, какое вино вы выбрали, стоит позаботиться о подходящей закуски. Не ограничивайтесь сыром и фруктами! Красное вино сочетается с мясом, салатами, овощами, бутербродами. Белое можно совместить с рыбой, птицей, пастой. Не будьте голодными, это главное правило!

Водка

Этот крепкий напиток, по мнению знатока мировой кулинарии Вильяма Похлебкина, сочетается только с исконно русскими закусками. Соленое, острое, жирное — подойдет все. Картофель, отварной или запеченный, сало, огурцы, жареное мясо, рулька, соления, а еще блины с рыбой и икрой. Важно, чтобы горячие или холодные закуски были сытными, иначе опьянение наступит слишком быстро, а похмелье придет неминуемо.

Коньяк

Этот напиток считается благородным, а закусывать его в нашей стране предпочитают лимоном и шоколадом. Ни то, ни другое, по мнению специалистов, неверно. Лимон собьет вкус напитка, шоколад ускорит его усвоение и опьянение. Вопреки стереотипам, коньяк сочетается с десертами — мороженым, тортами, карамелью. Если хочется перекусить, выбирайте нежирное мясо, бутерброды с овощами, старайтесь, чтобы закуска была не острой или слишком соленой.

Виски

В отличие от коньяка, виски сочетается и с мясом, и с рыбой. Стейки, ветчина, курица или утка — все это станет прекрасной закуской. А чтобы избежать похмелья, смешивайте виски с соком или минеральной водой, добавляйте в стакан 4—5 кубиков льда. Один стакан такого коктейля можно растянуть на пару часов, закусывая сыром, тарталетками с начинками, рыбой или фруктами.

Еда,Вильям Похлебкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители