Лучшие закуски к алкоголю: как пить без последствий

Даже во время веселья не забывайте достаточно есть, чтобы избежать неприятных утренних последствий.

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Несмотря на то что тренд на здоровый образ жизни становится все популярнее, Новый год многие все же предпочитают встречать за бокалом шампанского или чего-то покрепче. Утром 1 января, правда, об этом можно пожалеть. Чтобы этого не произошло, стоит позаботиться о правильной закуске к выбранному напитку.

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Шампанское

Пожалуй, это самый традиционный алкоголь на новогоднем столе. Однако он весьма коварен: из-за пузырьков газа опьянение наступает быстро, а утром настигает головная боль. Чтобы этого не произошло, старайтесь чередовать шампанское и воду через бокал, еще один вариант — разбавлять спиртное персиковым соком. Получится элегантный коктейль.

Про закуску тоже не забывайте: вопреки этикету, согласно которому к игристому вину подавать стоит фрукты, шоколад и сыр, старайтесь съесть что-то более сытное. Подойдут паштеты, птица, овощные салаты и овощи на гриле.

Вино

В зависимости от того, какое вино вы выбрали, стоит позаботиться о подходящей закуски. Не ограничивайтесь сыром и фруктами! Красное вино сочетается с мясом, салатами, овощами, бутербродами. Белое можно совместить с рыбой, птицей, пастой. Не будьте голодными, это главное правило!

Водка

Этот крепкий напиток, по мнению знатока мировой кулинарии Вильяма Похлебкина, сочетается только с исконно русскими закусками. Соленое, острое, жирное — подойдет все. Картофель, отварной или запеченный, сало, огурцы, жареное мясо, рулька, соления, а еще блины с рыбой и икрой. Важно, чтобы горячие или холодные закуски были сытными, иначе опьянение наступит слишком быстро, а похмелье придет неминуемо.

Коньяк

Этот напиток считается благородным, а закусывать его в нашей стране предпочитают лимоном и шоколадом. Ни то, ни другое, по мнению специалистов, неверно. Лимон собьет вкус напитка, шоколад ускорит его усвоение и опьянение. Вопреки стереотипам, коньяк сочетается с десертами — мороженым, тортами, карамелью. Если хочется перекусить, выбирайте нежирное мясо, бутерброды с овощами, старайтесь, чтобы закуска была не острой или слишком соленой.

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