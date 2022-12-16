Лучшие закуски к алкоголю: как пить без последствий

Даже во время веселья не забывайте достаточно есть, чтобы избежать неприятных утренних последствий.
Несмотря на то что тренд на здоровый образ жизни становится все популярнее, Новый год многие все же предпочитают встречать за бокалом шампанского или чего-то покрепче. Утром 1 января, правда, об этом можно пожалеть. Чтобы этого не произошло, стоит позаботиться о правильной закуске к выбранному напитку.
Пожалуй, это самый традиционный алкоголь на новогоднем столе. Однако он весьма коварен: из-за пузырьков газа опьянение наступает быстро, а утром настигает головная боль. Чтобы этого не произошло, старайтесь чередовать шампанское и воду через бокал, еще один вариант — разбавлять спиртное персиковым соком. Получится элегантный коктейль.
Про закуску тоже не забывайте: вопреки этикету, согласно которому к игристому вину подавать стоит фрукты, шоколад и сыр, старайтесь съесть что-то более сытное. Подойдут паштеты, птица, овощные салаты и овощи на гриле.
В зависимости от того, какое вино вы выбрали, стоит позаботиться о подходящей закуски. Не ограничивайтесь сыром и фруктами! Красное вино сочетается с мясом, салатами, овощами, бутербродами. Белое можно совместить с рыбой, птицей, пастой. Не будьте голодными, это главное правило!
Этот крепкий напиток, по мнению знатока мировой кулинарии Вильяма Похлебкина, сочетается только с исконно русскими закусками. Соленое, острое, жирное — подойдет все. Картофель, отварной или запеченный, сало, огурцы, жареное мясо, рулька, соления, а еще блины с рыбой и икрой. Важно, чтобы горячие или холодные закуски были сытными, иначе опьянение наступит слишком быстро, а похмелье придет неминуемо.
Этот напиток считается благородным, а закусывать его в нашей стране предпочитают лимоном и шоколадом. Ни то, ни другое, по мнению специалистов, неверно. Лимон собьет вкус напитка, шоколад ускорит его усвоение и опьянение. Вопреки стереотипам, коньяк сочетается с десертами — мороженым, тортами, карамелью. Если хочется перекусить, выбирайте нежирное мясо, бутерброды с овощами, старайтесь, чтобы закуска была не острой или слишком соленой.
В отличие от коньяка, виски сочетается и с мясом, и с рыбой. Стейки, ветчина, курица или утка — все это станет прекрасной закуской. А чтобы избежать похмелья, смешивайте виски с соком или минеральной водой, добавляйте в стакан 4—5 кубиков льда. Один стакан такого коктейля можно растянуть на пару часов, закусывая сыром, тарталетками с начинками, рыбой или фруктами.