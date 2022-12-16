7 блюд из овощей, которые заставляют вас толстеть

Овощи часто рекомендуют добавлять в рацион для похудения и поддержания здоровья. Однако в некоторых видах эти продукты могут способствовать набору веса.
Темпура традиционно готовится из яиц, муки и воды. Затем покрытые ею продукты обмакивают в масло и обжаривают во фритюре. Это добавляет к блюду лишние калории.
В них слишком много жира и соли.
Несмотря на то, что в этом рецепте присутствуют шпинат и артишоки, сыр и сливки делают блюдо калорийным.
Сама по себе бамия низкокалорийная, но обжарка в масле сводит это всё на нет.
Сахар, мука, масло, используемые для приготовления десерта, делают морковный торт одним из наименее полезных блюд из моркови.
В этом блюде сладкий картофель, пастернак и свеклу заливают смесью густых сливок, сыра и масла перед запеканием. Эти овощи более крахмалистые, поэтому, естественно, содержат больше калорий и углеводов, а другие ингредиенты делают гратен ещё менее подходящим для диеты.
Цветная капуста действительно содержит ценные питательные вещества, такие как клетчатка и витамин С, но когда её обжаривают и окунают в соус на основе майонеза, овощ становится чрезвычайно калорийной версией самого себя.