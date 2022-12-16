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1 час назад

7 блюд из овощей, которые заставляют вас толстеть

Ferra.ruиещё 4

Овощи часто рекомендуют добавлять в рацион для похудения и поддержания здоровья. Однако в некоторых видах эти продукты могут способствовать набору веса.

7 блюд из овощей, которые заставляют вас толстеть
Фото: Ferra.ruFerra.ru

1. Баклажан в темпуре

Темпура традиционно готовится из яиц, муки и воды. Затем покрытые ею продукты обмакивают в масло и обжаривают во фритюре. Это добавляет к блюду лишние калории.

2. Свекольные чипсы

В них слишком много жира и соли.

3. Соус из шпината и артишоков

Несмотря на то, что в этом рецепте присутствуют шпинат и артишоки, сыр и сливки делают блюдо калорийным.

4. Жареная бамия

Сама по себе бамия низкокалорийная, но обжарка в масле сводит это всё на нет.

5. Морковный торт

Сахар, мука, масло, используемые для приготовления десерта, делают морковный торт одним из наименее полезных блюд из моркови.

6. Овощной гратен

В этом блюде сладкий картофель, пастернак и свеклу заливают смесью густых сливок, сыра и масла перед запеканием. Эти овощи более крахмалистые, поэтому, естественно, содержат больше калорий и углеводов, а другие ингредиенты делают гратен ещё менее подходящим для диеты.

7. Оладьи из цветной капусты с айоли

Цветная капуста действительно содержит ценные питательные вещества, такие как клетчатка и витамин С, но когда её обжаривают и окунают в соус на основе майонеза, овощ становится чрезвычайно калорийной версией самого себя.

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