7 блюд из овощей, которые заставляют вас толстеть

Овощи часто рекомендуют добавлять в рацион для похудения и поддержания здоровья. Однако в некоторых видах эти продукты могут способствовать набору веса.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

1. Баклажан в темпуре

Темпура традиционно готовится из яиц, муки и воды. Затем покрытые ею продукты обмакивают в масло и обжаривают во фритюре. Это добавляет к блюду лишние калории.

2. Свекольные чипсы

В них слишком много жира и соли.

3. Соус из шпината и артишоков

Несмотря на то, что в этом рецепте присутствуют шпинат и артишоки, сыр и сливки делают блюдо калорийным.

4. Жареная бамия

Сама по себе бамия низкокалорийная, но обжарка в масле сводит это всё на нет.

5. Морковный торт

Сахар, мука, масло, используемые для приготовления десерта, делают морковный торт одним из наименее полезных блюд из моркови.

6. Овощной гратен

В этом блюде сладкий картофель, пастернак и свеклу заливают смесью густых сливок, сыра и масла перед запеканием. Эти овощи более крахмалистые, поэтому, естественно, содержат больше калорий и углеводов, а другие ингредиенты делают гратен ещё менее подходящим для диеты.

7. Оладьи из цветной капусты с айоли