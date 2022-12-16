Врач рассказал, какие фрукты и овощи бесполезны зимой

Зимой многие овощи и фрукты теряют свои полезные свойства, становясь либо безвкусными, либо даже вредными для здоровья. Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал в интервью порталу «Доктор Питер», какие продукты, лежащие в холодный сезон на полках магазинов, оказываются бесполезными.

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По словам специалиста, лучше всего зимой сохраняют свои полезные свойства картофель, свекла, морковь, репа и лук. А вот не могут этим похвастаться помидоры, огурцы, шпинат, клубника и некоторые сорта яблок. Фрукты нельзя оставлять на длительное хранение.

«Единственный способ сохранить в фруктах и ягодах полезные вещества – шоковая заморозка. Порезали, положили в морозилку, зимой достаете и едите», – порекомендовал врач.