В тёмном шоколаде нашли токсичные вещества

Consumer Reports обнаружил опасные тяжёлые металлы в тёмном шоколаде известных марок. Среди них свинец и кадмий.

Фото: Ferra Ferra

Исследования показали, что некоторые плитки тёмного шоколада содержат кадмий и свинец — два тяжёлых металла, вызывающих множество проблем со здоровьем у детей и взрослых. Исследователи из Consumer Reports недавно измерили количество этих веществ в 28 плитках. Металлы нашлись во всех.