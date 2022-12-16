Врач развеял популярный миф о мясе

На фоне популярности различных диет, а также вегетарианских и веганских практик, всё чаще звучат мнения о недопустимости употребления мяса животных в пищу. Якобы у этой исторически сложившейся кулинарной традиции одни сплошные минусы — например, мясо не переваривается в кишечнике и, находясь там, гниёт. Так ли это на самом деле, рассказал гастроэнтеролог Александр Андреев.

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Неспособность желудка справиться с перевариванием мяса специалист назвал одним из наиболее популярных мифов об этом продукте. На самом деле в толстый кишечник мясо попадает уже полностью расщеплённым, после обработки ферментами желудочного сока и процессов в тонком кишечнике.

Мясные белки преобразуются в аминокислоты, а жиры — в жирные кислоты. Вместе с тем выделяются входящие в его состав железо, селен, цинк. Всё это всасывается в стенки желудочно-кишечного тракта, после чего через кровоток распределяется по всему организму.