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1 час назад

Диетолог назвала альтернативу майонезу для заправки новогодних салатов

Lenta.ruиещё 1

Любой покупной майонез очень калориен — в нем 60-70 процентов жирности, поэтому для заправки новогодних салатов лучше использовать альтернативные варианты, считает врач-диетолог Елена Соломатина. Она перечислила их в беседе с «Лентой.ру».

Диетолог назвала альтернативу майонезу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Во-первых, можно приготовить домашний майонез.

«Для этого нужно знать, если берем яйцо, из-под какой оно курицы — лучше использовать свое или перепелиное, чтобы избежать сальмонеллеза», — предупредила Соломатина.

Менее калорийными вариантами станут нежирная сметана или натуральный йогурт, рассказала диетолог.

«В нежирной сметане может быть 10-15 процентов жирности, йогурт, вообще, 5 или 2,5 процента», — отметила она.

«Или разбавляем любой майонез со сметаной или йогуртом хотя бы 50 на 50. Понятно, что чем больше пропорция полезного, тем он менее калорийный», — поделилась диетолог.

Еда,Елена Соломатина,
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