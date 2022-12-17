Нутрициолог объяснила важность регулярного употребления тыквы

«Тыква — это просто кладезь полезных веществ, содержащихся не только в мякоти, но и в семечках. Тыква богата витаминами А, В, С и E, а также минералами — цинком, калием, кальцием, фосфором, медью, клетчаткой», — рассказала специалист.