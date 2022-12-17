Нутрициолог объяснила важность регулярного употребления тыквы

Важность регулярного употребления тыквы объяснила дипломированный нутрициолог Анастасия Разбойникова. В беседе с «Мослентой» она рассказала о благотворном влиянии продукта на организм человека.
«Тыква — это просто кладезь полезных веществ, содержащихся не только в мякоти, но и в семечках. Тыква богата витаминами А, В, С и E, а также минералами — цинком, калием, кальцием, фосфором, медью, клетчаткой», — рассказала специалист.
При регулярном употреблении тыквы улучшается пищеварение, увеличивается скорость обменных процессов и даже ускоряются процессы расщепления жиров, добавила она.
«Если саму тыкву сложно готовить каждый день, то тыквенные семечки можно употреблять ежедневно, добавляя их в каши, салаты, смузи и другие блюда. А с тыквенным маслом любое блюдо становится вкусным, даже пустая гречка», — отметила Разбойникова.
Но все хорошо в меру: тыквенные семечки очень калорийны, продолжила нутрициолог. Плюс, как у любого продукта, у тыквы есть противопоказания.
«В первую очередь это индивидуальная непереносимость тыквы и продуктов из нее. Может возникнуть метеоризм, тошнота, боли в желудке, диарея», — уточнила она.
Кроме того, тыквенные семечки стоит употреблять аккуратно людям с болезнями желчного пузыря, так как они оказывают желчегонный эффект.
«Но если все хорошо, тыкву, как настоящий суперфуд стоит включить в рацион», — заключила Разбойникова.