Диетолог: как снизить количество скрытых калорий

Скрытые калории, которые способствуют набору веса и мешают похудеть, содержатся в куриной грудке, яйцах и соках. Уменьшить количество таких калорий можно, если правильно готовить продукты, рассказала в программе "Доктор 24" нутрициолог Ольга Панова.

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По словам, эксперта, куриная грудка нередко продается на кости вместе с кожей. Если во время приготовления кожу не убрать, то калорийность продукта будет на 40% больше: жир под кожей растапливается и пропитывает мясо.

Совсем исключать жир из питания, отметила специалист. Он должен присутствовать в рационе, но в меньшем количестве, чем белки и углеводы.

Скрытых калорий также много в корочке черного хлеба, и особенно их много в корочке и в желтке отварного яйца. Нутрициолог рекомендует обрезать корочки, а из яиц иногда убирать желток.

Сок важно не путать с нектаром:

"Если мы на диете, то нектар мы с вами совсем не берем, потому что это фактически вода с соком и сахаром. Мы с вами берем сок. Хотя у него калорийность тоже не низкая". Ольга Панова Нутрициолог