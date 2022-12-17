Как в детстве: готовим печенье «орешки» к новогоднему столу

Если у вас на антресоли или в шкафу на дальней полке лежит орешница, которой пользовались еще ваша мама и бабушка, обязательно приготовьте классические орешки! Предлагаем рецепт с изюминкой, который вы точно оцените.

Ингредиенты:

Процесс приготовления:

Яйца смешать с сахаром, добавить мягкое сливочное масло, ванилин, соль, разрыхлитель и муку. Все хорошо перемешиваем и получившееся тесто делим пополам. В половину вмешиваем какао, лучше делать это миксером, так как тогда это займет меньше времени. Отправляем тесто в холодильник на 20-30 минут. Катаем из теста колобки и делаем скорлупки с помощью орешницы. Нарезаем цукаты на маленькие кубики. Каждую половинку орешка заполняем сгущенкой и кладём цукаты в центр, скрепляем половинки!