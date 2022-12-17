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4 часа назад

Как в детстве: готовим печенье «орешки» к новогоднему столу

Eva.ru

Если у вас на антресоли или в шкафу на дальней полке лежит орешница, которой пользовались еще ваша мама и бабушка, обязательно приготовьте классические орешки! Предлагаем рецепт с изюминкой, который вы точно оцените.

Как в детстве: готовим печенье «орешки» к новогоднему столу
Фото: Eva.ruEva.ru

Ингредиенты:

100 г сахара

150 г сливочного масла

1 ч.л. разрыхлителя

Ванилин

350 г муки

2 яйца

1 банка вареной сгущенки

1 ст.л. какао

Цукаты из апельсиновой кожуры по вкусу

Процесс приготовления:

Яйца смешать с сахаром, добавить мягкое сливочное масло, ванилин, соль, разрыхлитель и муку. Все хорошо перемешиваем и получившееся тесто делим пополам. В половину вмешиваем какао, лучше делать это миксером, так как тогда это займет меньше времени. Отправляем тесто в холодильник на 20-30 минут. Катаем из теста колобки и делаем скорлупки с помощью орешницы. Нарезаем цукаты на маленькие кубики. Каждую половинку орешка заполняем сгущенкой и кладём цукаты в центр, скрепляем половинки!

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