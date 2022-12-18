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2 часа назад

Почему не стоит злоупотреблять жирной пищей

Ferra.ruиещё 2

Учёные из Королевского колледжа Лондона и Лозаннского университета обнаружили связь между неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП), дисфункцией головного мозга и потреблением жирной пищи.

Почему не стоит злоупотреблять жирной пищей
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В ходе эксперимента мышей кормили двумя разными диетами: первая с содержанием жира не более 10% от общей калорийности, а вторая — с содержанием жира 55%. Затем через 16 недель у мышей оценили когнитивные способности и функцию печени.

Оказалось, что грызуны, которые ели больше жирной пищи, продемонстрировали признаки ожирения и НАЖБП, резистентность к инсулину, а также дисфункцию мозга. Выяснилось, что накопление жира в печени повлияло на поступления кислорода в мозг и тем самым вызвало воспаление мозговой ткани. Кроме того, у мышей с НАЖБП была повышена тревожность.

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