Раскрыты польза пряностей для организма

Специи и приправы отличаются по происхождению и влиянию на организм человека, пишут «Известия».

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«Важно понимать, что специи не растут. Самые настоящие специи — соль, сахар, сода, уксус, лимонная кислота. Пряности — это то, что растет: плоды, листья, коренья. Приправа — смесь пряностей и специй (в редких случаях — с добавлением ароматизаторов, глутамата натрия, сахара)», — пояснил генеральный директор производителя приправ и пряностей Peppermania Андрей Емец.

Диетолог Людмила Микитюк напоминает, приправы - это не просто кулинарные добавки, в их состав входят различные витамины, микроэлементы, кислоты, которые влияют на самочувствие человека.

Гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов подтвердил этот тезис.

«Многие пряности обладают антибактериальным эффектом. Эти свойства реально спасают тысячи жизней в странах с низким уровнем санитарной культуры. Пряности убивают микробов в желудке, а также стимулируют выработку соляной кислоты, которая тоже уничтожает бактерии. В результате риск заразиться пищевой инфекцией снижается», — отметил он.

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Как сказал Андрей Емец, в России наибольшей популярностью пользуется черный молотый перец, на втором месте перец в горошке, на третьем — красный молотый. Эти специи богаты витаминами А, С, Р, В, калием и марганцем.

Шафран содержит витамины С и В6, магний, железо калий, омега-3 жирные кислоты. Он полезен диабетикам для снижения уровня сахара в крови, нормализует гормональный фон, избавляет от хандры.

Кардамон - природный антиоксидант, который выводит холестерин, является хорошим средством от простуды и стрессов. Как и куркума, которая также обладает противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами.