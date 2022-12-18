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1 час назад

Россияне назвали преимущества советских тортов перед современными

Мослента

Преимущества советских тортов перед современными назвали россияне в комментариях под одним из постов в группе «Мы из СССР. Вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте».

Россияне назвали преимущества советских тортов перед современными
Фото: МослентаМослента

«Вкусные были торты в СССР. И в креме было масло, а не спред, и от натуральных красителей рот не окрашивался всеми цветами радуги... А с конца 1980-х начали для крема использовать маргарин и химические красители», — поделился знаниями автор публикации.

Многие пользователи его поддержали, отметив, что современные кондитерские изделия сильно уступают советским и по вкусу, и по составу. «Пропитка раньше была отличная! Сейчас такое редко сыщешь», «Торты были великолепные! Нынешняя продукция и близко с ними не стояла», «Мне нравились масляные розочки. Сейчас они уже не из масла», — написали они.

По мнению одной из участниц дискуссии, качество тортов также зависит от соблюдения технологии приготовления, про которую в наше время забыли. «Все сегодняшние торты из магазинов горчат из-за горьких консервантов, есть невозможно. Зато хранятся они 120 часов, а не 36», — заметила другая подписчица интернет-сообщества.

Ранее преимущества молодого картофеля перед старым перечислил заведующий лабораторией хранения и переработки картофеля ФИЦ имени Лорха, доктор сельскохозяйственных наук Станислав Мальцев. «У молодого картофеля клубни более водянистые», — заявил он.

Еда,Станислав Мальцев,
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