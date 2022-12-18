От каких продуктов стоит поскорее отказаться

Чтобы быть здоровым, совершенно не обязательно сидеть на жёстких диетах, чем бы ни пугали себя россияне. И ждать Нового года, чтобы начать жить по-новому и здоровому, тоже не нужно. Можно уже сейчас сократить количество вредных продуктов, и эффект проявится. Тем более что диетологи подготовили список наиболее опасных продуктов.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Как подчёркивают специалисты, совсем убирать из рациона всё нехорошее не стоит, потому что в каждом вредном продукте есть что-то полезное и наоборот. Негативные стороны особенно проявляются, если превышать дозировку, поэтому если хочется — то чуть-чуть, но можно. Такие изменения в меню помогут избежать серьёзных заболеваний.

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Если в общем, то сократить лучше острые блюда (они раздражают пищевод), жирное (их не советуют при проблемах с поджелудочной и желчным пузырём) и сладкое (при лишнем весе). Зато стоит добавить овощи, особенно свежие, но это только если нет проблем с ЖКТ.

В красной зоне под мигающими знаками находится майонез, который не только жирный, но ещё и до макушки напичкан добавками, которые никому на пользу не пойдут. Лучше его заменить нежирным йогуртом, сметаной, растительным маслом, лимонным соком или бальзамиком.

Туда же относят колбасу и всякие мясные деликатесы вроде ветчины. В них слишком много лишнего — как соли, так и непонятных химических компонентов. Лучше заменить колбасу на мясо, птицу и рыбу, приготовленные самостоятельно. Можно запекать мясо в духовке — получится та же ветчина, только лучше.

К подозрительным категориям относят полуфабрикаты, фарши, мясные и рыбные консервы. В покупных пельменях и котлетах слишком много жира, мяса низкого качества, консервантов и Е-добавок. Диетологи советуют готовить такие блюда самим — так точно будешь знать, что внутри нет ничего лишнего. Только и гарнир к таким блюдам нужно подбирать соответствующий — не картошечку, а овощи вроде баклажана, моркови, перца, капусты и др.

Плавленый сыр тоже вызывает ужас у диетологов, потому что внутри у него вся таблица Менделеева. Любителям сыра эксперты советуют покупать твёрдые сыры, а в салаты можно добавлять белые вроде феты или моцареллы.

К химозным бомбам знающие люди ещё относят крабовые палочки, которые делают из такой себе рыбы и кучи добавок и ароматизаторов. Уж лучше заменить их нормальной рыбой или мясом настоящего краба.

Но тут тоже нужно понимать, что рыба, мясо и птица, о которых идёт речь, — не жареные, а приготовленные любым другим способом. Можно тушить, варить, готовить на пару, гриле или мангале (только не до углей). При жарке половина полезных свойств испаряется, а в зажаристой корочке появляются различные канцерогены.

Для сладкоежек тоже есть грустные новости — сахар очень вредит здоровью, приближая к ожирению и диабету. Поэтому сладкое стоит сократить, а всякие масляные торты и пирожные — вообще убрать из рациона. Лучшим вариантом из покупных десертов станет бисквит или заварное тесто с фруктовыми начинками и сухофруктами. Это тоже совершенно не идеальный вариант, но хоть какие-то улучшения. Лучше переходить на пудинги, желе и фруктовые салаты.

Сладкие газировки тоже желательно исключить из-за количества сахара и добавок внутри. Тем более их можно легко заменить компотами, морсами и соками, разведёнными наполовину или на треть.