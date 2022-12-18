Волгоградцам назвали фрукты, которые пополнят запас витаминов в декабре

В регуправлении Роспотребнадзора рассказали, как волгоградцам пополнить запас витаминов в первый зимний месяц.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Сезонные фрукты и ягоды помогут поддержать здоровье в декабре. При этом специалисты подчеркивают, что разнообразный и сбалансированный рацион крайне важен во время пандемии.

В первую очередь следует отдавать предпочтение мандаринам. Накануне Нового года на прилавках можно найти испанские, турецкие, абхазские и марокканские плоды.

Также не стоит забывать о других цитрусовых, которые богаты витамином С и защищают организм от вирусов. Это могут быть лимоны, апельсины, грейпфруты, лаймы, помело и свити.

При этом важно помнить, что их следует потреблять в умеренных количествах. Из-за высокой концентрации фруктовых кислот они могут быть опасны для людей, у которых есть проблемы с ЖКТ.

Популярностью в декабре пользуются и различные сорта яблок. Это Богатырь, Апорт, Антоновка, Джонатан и многие другие. Также полезными будут груши, которые богаты витаминами А, В, С, Е, а также отличаются высоким содержанием кремния, железа, меди и кобальта.

Наконец волгоградцам советуют есть хурму, гранат, киви, ананас, бананы, авокадо и манго.