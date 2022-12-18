Сделано в СССР: как добывался березовый сок

Телеканал «МИР 24» продолжает рубрику «Сделано в СССР», посвященную 100-летнему юбилею Советского Союза. Это цикл сюжетов о главных символах того времени, одним из которых стал березовый сок. В советское время его выпускали по ГОСТу в трехлитровых банках. Он хорошо утолял жажду, поэтому продавался в больших количествах. Как сегодня производят «весенний» напиток, узнала корреспондент Инна Согалович.

Фото: Мир24 Мир24

Освежает, омолаживает и очищает организм – о пользе березового сока славяне знали издревле. Идею производить его в промышленных масштабах подал нарком пищевой промышленности Анастас Микоян в 1930-х годах. Во время визита в США он заметил: американцы пьют апельсиновый сок. Но этих фруктов в СССР не было. А вот яблок, томатов и берез – предостаточно.

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«Рецептура осталась все той же. Это классика: сок березовый натуральный, сахар, лимонная кислота для получения определенного вкуса – и мы получаем продукт, знакомый с детства», – рассказывает главный специалист отдела консервирования пищевых продуктов Научно-практического центра по продовольствию Татьяна Окунева.

В Советском Союзе березовый сок выпускали по ГОСТу. В документе – требования к добыче, транспортировке и хранению. Мутный сок с посторонними примесями или нехарактерным запахом к производству не допускали как тогда, так и сейчас. Как отмечают специалисты, в готовом продукте – больше 30 микроэлементов, органические кислоты, глюкоза и фруктоза.

«В Беларуси это продукт, о котором много говорить не нужно. О его пользе знают, что это продукт естественного происхождения. Покупая березовый сок в магазине, на этикетке обязательно должны быть слова «сок березовый». В его составе не будет ни капли воды», – объясняет главный технолог завода безалкогольных напитков Ольга Васильцова.

Добывать березовый сок обычно начинают в апреле. В этом году белорусским лесхозам удалось собрать 11 тысяч тонн весеннего фреша. Каждое дерево дает около 200 литров сока за сезон.

«Эта береза подходит под подсечку. На высоте 35 сантиметров делаем два подреза пилой», – поясняет лесничий.

Технология производства сильно продвинулась. Раньше выпуск сока был ограничен двумя-тремя неделями. Его перерабатывали «с колес», хранению напиток не подлежал. Сейчас все иначе.

«Предприятия в настоящий момент могут изготавливать сок березовый консервированный асептический, который хранится либо в упаковке «bag in box», либо в больших крупнотоннажных емкостях, без каких-то ухудшений его качества», – отмечает Татьяна Окунева.

Изменилась и упаковка. Разливают сок не только в стекло, но и в пэт-бутылку или в тетрапак. К классическому рецепту добавляют шиповник, чернику, персики – всего около 40 фруктов и ягод. А вот без сахара могут и обойтись.

«Предприятия не стоят на месте. Потребители хотят видеть что-то новое. Одна из последних разработок – это сок березовый консервированный с добавлением лимона, корицы и имбиря», – продолжает Татьяна Окунева.

Заготавливать березовый сок может любой желающий. Бесплатно. Нужно только получить разрешение в лесхозе.

«Жена его делает с лимонной кислотой или просто с лимоном. Когда он постоит в банке, он становится кисленьким, очень приятный», – говорит заготовитель сока Владимир.

Во времена Советского Союза белорусские производители отгружали березовый сок на Дальний Восток, Крайний Север, Кавказ. Там продукт считали экзотикой. Сейчас сок экспортируют в Китай и некоторые европейские страны.