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7 минут назад

Ученые предупредили об опасности любимого россиянами салата

РИА "ФедералПресс"

Ученые из Турции обнаружили, что привычный салат из помидоров и огурцов опасен при частом употреблении. Исследователи утверждают, что нельзя есть эти два овоща вместе.

Ученые предупредили об опасности любимого россиянами салата
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Помидоры и огурцы при одновременном употреблении приводят к брожению в желудке. Этот процесс может привести к появлению заболеваний желудка и проблемам с пищеварением.

Ученые не рекомендуют есть помидоры на голодный желудок, так как эти овощи повышают уровень кислотности в организме и приводят к развитию гастрита. То же можно сказать и о некоторых фруктах, например, об апельсинах и мандаринах.

Нельзя полностью исключать огурцы и помидоры из рациона человека, так как они незаменимы для здоровья организма, сообщает «ФАН». Однако важно правильно их употреблять.

Ранее «ФедералПресс» писал о связи между горячей едой и раком. При регулярном употреблении горячего супа или чая в организме могут развиться опасные заболевания.

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