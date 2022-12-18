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23 минуты назад

Роспотребнадзор с 19 декабря откроет горячую линию о качестве пищевых продуктов

ТАСС

Роспотребнадзор с понедельника откроет горячую линию по вопросам качества пищевых продуктов, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе ведомства.

Роспотребнадзор откроет горячую линию о качестве пищевых продуктов
Фото: pxhere.compxhere.com

"В период с 19 по 30 декабря 2022 года Роспотребнадзор проводит горячую линию по вопросам качества и безопасности, условий хранения и сроков годности пищевых продуктов", - говорится в распространенном сообщении.

Сотрудники ведомства также ответят на вопросы о требованиях к маркировке и помогут оформить претензию в адрес продавца, пояснили в пресс-службе.

"Номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках горячей линии, адреса консультационных центров и пунктов можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора, а также по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43", - сообщили в ведомстве.

Еда,Роспотребнадзор,
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