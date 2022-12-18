Роспотребнадзор откроет горячую линию о качестве пищевых продуктов

"Номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках горячей линии, адреса консультационных центров и пунктов можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора, а также по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43", - сообщили в ведомстве.