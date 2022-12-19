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3 часа назад

Восемь полезных для здоровья свойств сельдерея

Ferra.ru

Для здоровья особенно полезным считается стебель сельдерея. Благодаря ему можно улучшить пищеварение, укрепить состояние печени. И это лишь часть его преимуществ.

Восемь полезных для здоровья свойств сельдерея
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В состав стеблей сельдерея входит множество питательных веществ. Это витамины В2, В6, С, за счёт которых можно устранить воспаления и повысить общий тонус организма.

А вот в чём ещё заключается польза для здоровья сельдерея.

При регулярном употреблении значительно улучшает здоровье. Для этого нужно каждый день есть несколько стеблей. Богат витаминами группы В, витамином С, магнием, калием. Обеспечивает необходимое количество витаминов и минералов в день. К тому же у сока сельдерея высокая питательная ценность. Приводит в норму пищеварение.

Снижает холестерин. Защищает здоровье печени. Предотвращает развитие болезней почек. Благодаря употреблению листьев сельдерея можно вывести камни из почек. Обеспечивает защиту от рака. Этому тоже способствуют листья растения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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