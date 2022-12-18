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1 час назад

Чем вредна и полезна для здоровья шаурма

Ferra.ru

В социальных сетях можно найти информацию о том, что шаурма является довольно эффективной при депрессии. Но что на этот счёт говорят специалисты?

Чем вредна и полезна для здоровья шаурма
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В соцсетях говорится, что в Интернете опубликовано на PubMed исследование, где говорится, что шаурма помогает вылечить депрессию. Но найти эту статью на сайте невозможно. То есть новость эта - фейковая.

Тем не менее у шаурмы есть ряд преимуществ для здоровья. Например, она помогает насытиться на некоторое время, поскольку является тяжёлой пищей, содержит клетчатку и белок, переваривается медленно.

Кроме того, из шаурмы организм может получить энергию и питательные вещества. В состав такого блюда входят магний, железо, пищевые волокна, белок. Все эти вещества способствуют наращиванию мышц. А ещё в шаурме много калорий, углеводов, жиров.

Наконец, шаурма - это источник белка. Данный компонент восстанавливает и строит ткани, помогает поддерживать сытость.

Но если вы покупаете шаурму, то нужно знать и об её вреде. Она высококалорийна, поэтому при регулярном её употреблении вы наберёте лишние килограммы. И это ещё не всё: в ней много холестерина, насыщенных жиров, это блюдо вредит сердцу. Также всегда есть риск отравиться шаурмой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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