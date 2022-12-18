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1 час назад

Эксперты рассказали, чем для организма полезен кунжут

Волгоградская правда

Семена способны на долгое время обеспечить чувство сытости.

Эксперты рассказали, чем для организма полезен кунжут
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Издание Al Mayadeen сообщает, что в кунжуте содержится большое количество клетчатки. Это особенно полезно для тех, кто стремится похудеть, так как подобная пища на продолжительное время обеспечивает чувство сытости. Есть хочется меньше, количество потребляемых калорий снижается.

Также потребление кунжута уменьшает уровень вредного холестерина, что позволяет снизить вероятность развития серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, семена кунжута содержат антиоксиданты, которые помогают бороться с развитием рака.

Также содержащиеся в кунжуте витамины и минералы очень полезны для здоровья костей, делая их более крепкими.

Еда,
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