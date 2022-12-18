Эксперты рассказали, чем для организма полезен кунжут

Издание Al Mayadeen сообщает, что в кунжуте содержится большое количество клетчатки. Это особенно полезно для тех, кто стремится похудеть, так как подобная пища на продолжительное время обеспечивает чувство сытости. Есть хочется меньше, количество потребляемых калорий снижается.