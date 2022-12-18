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1 час назад

Доктор Мясников посоветовал есть больше морской рыбы

Волгоградская правда

Врач Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал, что людям со склонностью к диабету нужно есть больше морской рыбы. В такой пище содержатся кислоты омега-3, которые помогают предотвратить нечувствительность к инсулину.

Доктор Мясников посоветовал есть больше морской рыбы
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Морская рыба будет полезна и тем, кто стремится похудеть. Дело в том, что она повышает уровень липтина в организме, а это снижает аппетит.

При этом эксперт отмечает, что важно правильно выбирать рыбу. Следует обратить внимание на ее происхождение. В вольно плавающей океанской полезных жиров омега-3 больше, чем в фермерской.

Еда,Александр Мясников,
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