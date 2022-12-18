Доктор Мясников посоветовал есть больше морской рыбы

Врач Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал, что людям со склонностью к диабету нужно есть больше морской рыбы. В такой пище содержатся кислоты омега-3, которые помогают предотвратить нечувствительность к инсулину.

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Морская рыба будет полезна и тем, кто стремится похудеть. Дело в том, что она повышает уровень липтина в организме, а это снижает аппетит.