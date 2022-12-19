Что добавить в смузи для похудения

Издание Eat this, not that! перечислило ингредиенты для смузи, которые сделают напиток более эффективным для похудения. Это неожиданные продукты, которые содержат белок или клетчатку.
Авторы отмечают, что вы даже не почувствуете вкус цветной капусты в смузи, а включение этого овоща в напиток может добавить немного клетчатки.
Бобы богаты растительным белком и клетчаткой, поэтому употребление их в пищу связано с потерей веса.
В них содержится много полезного, а добавление орехов в рацион тоже связано со снижением веса.
Он может дать немного естественной сладости без добавления сахара.
Подойдёт миндальное, арахисовое или масло грецкого ореха.
Он является естественным источником клетчатки, кальция, магния и множества других питательных веществ. Также чернослив сделает смузи слаще, не вызывая всплеска уровня сахара в крови.
И сделает интересный вкус, и поможет в похудении.
Может придать смузи кремообразность, при этом увеличив содержание белка.
Он является источником белка и электролитов.