Что добавить в смузи для похудения

Издание Eat this, not that! перечислило ингредиенты для смузи, которые сделают напиток более эффективным для похудения. Это неожиданные продукты, которые содержат белок или клетчатку.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

1. Замороженная цветная капуста с рисом.

Авторы отмечают, что вы даже не почувствуете вкус цветной капусты в смузи, а включение этого овоща в напиток может добавить немного клетчатки.

2. Нут.

Бобы богаты растительным белком и клетчаткой, поэтому употребление их в пищу связано с потерей веса.

3. Грецкие орехи.

В них содержится много полезного, а добавление орехов в рацион тоже связано со снижением веса.

4. 100% апельсиновый сок.

Он может дать немного естественной сладости без добавления сахара.

5. Ореховое масло.

Подойдёт миндальное, арахисовое или масло грецкого ореха.

6. Чернослив.

Он является естественным источником клетчатки, кальция, магния и множества других питательных веществ. Также чернослив сделает смузи слаще, не вызывая всплеска уровня сахара в крови.

7. Зелёный чай.

И сделает интересный вкус, и поможет в похудении.

8. Тофу.

Может придать смузи кремообразность, при этом увеличив содержание белка.

9. Костный бульон.