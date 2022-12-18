Эксперты рассказали, какие продукты полезны для легких

Издание Danas сообщает, что для легких полезно регулярно есть грейпфрут. Содержащиеся в нем вещества позволяют снизить вероятность столкнуться с раком респираторной системы.
Также нужно пить морковный сок и чистую родниковую воду. Это очень хорошо отразится на легких.
С помощью травяного чая можно очистить организм от токсинов, скапливающихся из-за курения.
Специалисты отмечают, что если пить перед сном 400 мл клюквенного сока, то это поможет эффективно очистить организм от вредных бактерий в легких.