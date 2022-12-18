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1 час назад

Эксперты рассказали, какие продукты полезны для легких

Волгоградская правда

Издание Danas сообщает, что для легких полезно регулярно есть грейпфрут. Содержащиеся в нем вещества позволяют снизить вероятность столкнуться с раком респираторной системы.

Эксперты рассказали, какие продукты полезны для легких
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Также нужно пить морковный сок и чистую родниковую воду. Это очень хорошо отразится на легких.

С помощью травяного чая можно очистить организм от токсинов, скапливающихся из-за курения.

Специалисты отмечают, что если пить перед сном 400 мл клюквенного сока, то это поможет эффективно очистить организм от вредных бактерий в легких.

Еда,
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