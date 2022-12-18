Эксперты рассказали, какие продукты полезны для легких

Издание Danas сообщает, что для легких полезно регулярно есть грейпфрут. Содержащиеся в нем вещества позволяют снизить вероятность столкнуться с раком респираторной системы.

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Также нужно пить морковный сок и чистую родниковую воду. Это очень хорошо отразится на легких.

С помощью травяного чая можно очистить организм от токсинов, скапливающихся из-за курения.