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1 час назад

Классика на новый лад: готовим салат Оливье

Eva.ru

Фуд-блогер Анна Дивинская предлагает не забывать о классике новогодних рецептов, но подойти к их приготовлению с фантазией. Приготовьте Оливье на новый лад по ее рекомендациям, вы точно не пожалеете!

Классика на новый лад: готовим салат Оливье
Фото: Eva.ruEva.ru

Ингредиенты:

Для салата:

250 г креветок 150 г цветной капусты 100 г моркови 100 г зеленого горошка мороженого 100 г огурцов свежих 120 г соленых огурцов 4 яйца Пучок укропа Соль, перец — по вкусу

Для майонеза:

1 авокадо 2-3 ст. л. сметаны 1 зубчик чеснока 30 г горчицы 1 ст. л. яблочного уксуса

Процесс приготовления:

Для майонеза измельчаем в блендере все ингредиенты до однородности. Морковь чистим и нарезаем кубиками. Отвариваем вместе цветную капусту и морковь. Горошек добавляем за 2 минуты до окончания варки овощей в кипящую воду. Воду сливаем, овощи остужаем. Яйца отвариваем, нарезаем кубиками. Огурцы нарезаем кубиками. Добавляем горошек, морковь, мелко нарезанную капусту, нарезанные креветки и зелень. Заправляем майонезом, добавляем соль и перец по вкусу.

Еда,Салат оливье,
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