Классика на новый лад: готовим салат Оливье

Фуд-блогер Анна Дивинская предлагает не забывать о классике новогодних рецептов, но подойти к их приготовлению с фантазией. Приготовьте Оливье на новый лад по ее рекомендациям, вы точно не пожалеете!

Фото: Eva.ru Eva.ru

Ингредиенты:

Для салата:

250 г креветок 150 г цветной капусты 100 г моркови 100 г зеленого горошка мороженого 100 г огурцов свежих 120 г соленых огурцов 4 яйца Пучок укропа Соль, перец — по вкусу

Для майонеза:

1 авокадо 2-3 ст. л. сметаны 1 зубчик чеснока 30 г горчицы 1 ст. л. яблочного уксуса

Процесс приготовления: