Классика на новый лад: готовим салат Оливье

Фуд-блогер Анна Дивинская предлагает не забывать о классике новогодних рецептов, но подойти к их приготовлению с фантазией. Приготовьте Оливье на новый лад по ее рекомендациям, вы точно не пожалеете!
250 г креветок 150 г цветной капусты 100 г моркови 100 г зеленого горошка мороженого 100 г огурцов свежих 120 г соленых огурцов 4 яйца Пучок укропа Соль, перец — по вкусу
1 авокадо 2-3 ст. л. сметаны 1 зубчик чеснока 30 г горчицы 1 ст. л. яблочного уксуса
Для майонеза измельчаем в блендере все ингредиенты до однородности. Морковь чистим и нарезаем кубиками. Отвариваем вместе цветную капусту и морковь. Горошек добавляем за 2 минуты до окончания варки овощей в кипящую воду. Воду сливаем, овощи остужаем. Яйца отвариваем, нарезаем кубиками. Огурцы нарезаем кубиками. Добавляем горошек, морковь, мелко нарезанную капусту, нарезанные креветки и зелень. Заправляем майонезом, добавляем соль и перец по вкусу.