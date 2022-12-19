Перечислены правила хранения мандаринов

«Чтобы увеличить срок хранения мандаринов, их следует достать из пакета, не стоит отдирать листья при их наличии на ветках. Также можно натереть их кожицу растительным маслом, поместить в холодильник и хранить при температуре около плюс шести градусов», — говорится в пресс-релизе.